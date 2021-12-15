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Руководство мобильного госпиталя Минобороны России рассказало о работе в Абхазии
Руководство мобильного госпиталя Минобороны России рассказало о работе в Абхазии
Сколько пациентов приняли медики мобильного военного госпиталя Минобороны России на лечение с 18 августа в Сухуме? В каком режиме работал госпиталь? 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T15:55+0300
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На эти и другие вопросы ответили начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов и замначальника госпиталя по медицинской части Ренат Курбанов.Российские военные приступили к свертыванию мобильного госпиталя на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме 13 декабря, отъезд медиков запланирован на четверг, 16 декабря.Мобильный госпиталь Минобороны России рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудования еще 50 мест, оснащен необходимым современным медицинским оборудованием. В течение четырех месяцев за медицинской помощью в мобильный госпиталь обратилось более двух тысяч жителей Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/nachalnik-rossiyskogo-kovid-gospitalya-podvel-itogi-raboty-v-abkhazii-1036716486.html
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Руководство мобильного госпиталя Минобороны России рассказало о работе в Абхазии

15:55 15.12.2021
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Сколько пациентов приняли медики мобильного военного госпиталя Минобороны России на лечение с 18 августа в Сухуме? В каком режиме работал госпиталь?
На эти и другие вопросы ответили начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов и замначальника госпиталя по медицинской части Ренат Курбанов.
Начальник мобильного госпиталя Абдулмеджид Магомедов - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2021
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Мобильный госпиталь Минобороны России рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудования еще 50 мест, оснащен необходимым современным медицинским оборудованием. В течение четырех месяцев за медицинской помощью в мобильный госпиталь обратилось более двух тысяч жителей Абхазии.
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