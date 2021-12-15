https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/rukovodstvo-mobilnogo-gospitalya-minoborony-rossii-rasskazalo-o-rabote-v-abkhazii-1036730650.html
Руководство мобильного госпиталя Минобороны России рассказало о работе в Абхазии
Руководство мобильного госпиталя Минобороны России рассказало о работе в Абхазии
Сколько пациентов приняли медики мобильного военного госпиталя Минобороны России на лечение с 18 августа в Сухуме? В каком режиме работал госпиталь? 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T15:55+0300
2021-12-15T15:55+0300
2021-12-15T15:55+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
видео
медицина
мультимедиа
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0f/1036730599_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40fa5d9e9994f3b70af49fe2f74de1f5.png
На эти и другие вопросы ответили начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов и замначальника госпиталя по медицинской части Ренат Курбанов.Российские военные приступили к свертыванию мобильного госпиталя на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме 13 декабря, отъезд медиков запланирован на четверг, 16 декабря.Мобильный госпиталь Минобороны России рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудования еще 50 мест, оснащен необходимым современным медицинским оборудованием. В течение четырех месяцев за медицинской помощью в мобильный госпиталь обратилось более двух тысяч жителей Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/nachalnik-rossiyskogo-kovid-gospitalya-podvel-itogi-raboty-v-abkhazii-1036716486.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0f/1036730599_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a70650b167b8a1f9380eeb9f2b7910f2.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, медицина, мультимедиа, мировая пандемия коронавируса covid-19
Руководство мобильного госпиталя Минобороны России рассказало о работе в Абхазии
Сколько пациентов приняли медики мобильного военного госпиталя Минобороны России на лечение с 18 августа в Сухуме? В каком режиме работал госпиталь?
На эти и другие вопросы ответили начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов и замначальника госпиталя по медицинской части Ренат Курбанов.
Российские военные приступили к свертыванию мобильного госпиталя на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме 13 декабря, отъезд медиков запланирован на четверг, 16 декабря.
Мобильный госпиталь Минобороны России рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудования еще 50 мест, оснащен необходимым современным медицинским оборудованием. В течение четырех месяцев за медицинской помощью в мобильный госпиталь обратилось более двух тысяч жителей Абхазии.