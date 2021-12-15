https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/uchenye-vyyasnili-chto-omikron-shtamm-rasprostranyaetsya-bystree-chem-delta-1036729517.html

Ученые выяснили, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем "дельта"

Ученые выяснили, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем "дельта"

Предположительно, омикрон-штамм коронавируса развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T14:55+0300

2021-12-15T14:55+0300

2021-12-15T14:55+0300

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Омикрон-штамм коронавируса в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем "дельта" и изначальный вирус SARS-CoV-2, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).Ученые считают, что эта информация может объяснить, почему "омикрон" передается от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты.При этом исследование показало, что при омикрон-штамме инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам, хотя окончательные выводы делать пока рано.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/vikulov-o-preparate-protiv-omikrona-zagotovka-uzhe-suschestvuet--1036717644.html

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в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19