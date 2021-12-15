https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/uchenye-vyyasnili-chto-omikron-shtamm-rasprostranyaetsya-bystree-chem-delta-1036729517.html
Ученые выяснили, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем "дельта"
Ученые выяснили, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем "дельта"
Предположительно, омикрон-штамм коронавируса развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ. 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T14:55+0300
2021-12-15T14:55+0300
2021-12-15T14:55+0300
в мире
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0f/1036729490_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_34d3a706e051a76099754535c7167a66.jpg
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Омикрон-штамм коронавируса в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем "дельта" и изначальный вирус SARS-CoV-2, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).Ученые считают, что эта информация может объяснить, почему "омикрон" передается от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты.При этом исследование показало, что при омикрон-штамме инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам, хотя окончательные выводы делать пока рано.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/vikulov-o-preparate-protiv-omikrona-zagotovka-uzhe-suschestvuet--1036717644.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0f/1036729490_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_6385d513a3b16db607f495011786ca52.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Ученые выяснили, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем "дельта"
Предположительно, омикрон-штамм коронавируса развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Омикрон-штамм коронавируса в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем "дельта" и изначальный вирус SARS-CoV-2, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).
Ученые считают, что эта информация может объяснить, почему "омикрон" передается от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты.
При этом исследование показало, что при омикрон-штамме инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2
Новый штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам, хотя окончательные выводы делать пока рано.