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https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/uchenye-vyyasnili-chto-omikron-shtamm-rasprostranyaetsya-bystree-chem-delta-1036729517.html
Ученые выяснили, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем "дельта"
Ученые выяснили, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем "дельта"
Предположительно, омикрон-штамм коронавируса развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ. 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T14:55+0300
2021-12-15T14:55+0300
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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Омикрон-штамм коронавируса в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем "дельта" и изначальный вирус SARS-CoV-2, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).Ученые считают, что эта информация может объяснить, почему "омикрон" передается от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты.При этом исследование показало, что при омикрон-штамме инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам, хотя окончательные выводы делать пока рано.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/vikulov-o-preparate-protiv-omikrona-zagotovka-uzhe-suschestvuet--1036717644.html
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в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Ученые выяснили, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем "дельта"

14:55 15.12.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"
ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Предположительно, омикрон-штамм коронавируса развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Омикрон-штамм коронавируса в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем "дельта" и изначальный вирус SARS-CoV-2, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).
Викулов о препарате против омикрона: заготовка уже существует - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2021
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Викулов о препарате против "омикрона": заготовка уже существует
Вчера, 13:59
Ученые считают, что эта информация может объяснить, почему "омикрон" передается от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты.
При этом исследование показало, что при омикрон-штамме инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Новый штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам, хотя окончательные выводы делать пока рано.
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