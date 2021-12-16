https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/ashana-i-inva-sodeystvie-peredali-invalidnye-kolyaski-detyam-s-dtsp-1036740327.html

"Ашана" и "Инва-Содействие" передали инвалидные коляски детям с ДЦП

"Ашана" и "Инва-Содействие" передали инвалидные коляски детям с ДЦП

Передача инвалидных колясок подопечным фонда "Ашана" прошла в рамках проекта "Навстречу жизни". 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T12:15+0300

2021-12-16T12:15+0300

2021-12-16T12:34+0300

в абхазии

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культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" и ассоциация "Инва-Содействие" приобрели инвалидные коляски семерым подопечным фонда.По словам директора фонда "Ашана" Мактины Джинджолия, ранее компания "Гуте Техник" сняла замеры для подбора индивидуальных колясок для Николь Хачатурян, Сандры Инапшба, Аниты Харчилава, Марии Кесян, Анастасии Бадия, Амира Халваш и Левона Папазяна, так как неправильно подобранная техника может навредить здоровью.Кресла оборудованы мерами безопасности – удерживающими ремнями, подушками, фиксаторами головы.Новое средство передвижения досталось и двенадцатилетней Аните Харчилава с диагнозом ДЦП. Мама девочки Марта Харчилава рассказала, что она очень активная.Изначально на приобретение колясок было собрано 340 тысяч рублей, но из-за пандемии коронавируса стоимость колясок возросла в несколько раз, в итоге фонд оплатил 771 тысячу рублей. Остаток средств был взят из резервного фонда "Ашана", объяснила Мактина Джинджолия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/fond-ashana-otkryl-sbor-sredstv-na-operatsii-dvukh-podopechnykh-v-erevanskoy-klinike-1036730020.html

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новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"