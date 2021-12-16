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Игорь Ахба назначен спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции
Игорь Ахба назначен спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Приказом министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба Игорь Ахба назначен специальным представителем Министерства иностранных дел... 16.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Приказом министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба Игорь Ахба назначен специальным представителем Министерства иностранных дел Абхазии по евразийской интеграции, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.Ранее указом президента Аслана Бжания от 16 декабря Игорь Ахба был отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Российской Федерации в связи с переходом на другую работу.Игорю Ахба 72 года. С 1992 по 2008 годы он был Полномочным представителем Республики Абхазия в Российской Федерации. С 2008 по 2021 годы – Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени, а также нагрудным знаком МИД России "За вклад в международное сотрудничество".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/igor-akhba-otozvan-s-dolzhnosti-posla-abkhazii-v-rossii-1036743003.html
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Игорь Ахба назначен спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции

14:37 16.12.2021 (обновлено: 15:03 16.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукКабинет министров.
Кабинет министров. - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Приказом министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба Игорь Ахба назначен специальным представителем Министерства иностранных дел Абхазии по евразийской интеграции, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.
Ранее указом президента Аслана Бжания от 16 декабря Игорь Ахба был отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Российской Федерации в связи с переходом на другую работу.
Игорю Ахба 72 года. С 1992 по 2008 годы он был Полномочным представителем Республики Абхазия в Российской Федерации. С 2008 по 2021 годы – Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени, а также нагрудным знаком МИД России "За вклад в международное сотрудничество".
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