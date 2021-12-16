https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/igor-akhba-naznachen-spetspredstavitelem-mid-abkhazii-po-evraziyskoy-integratsii-1036743172.html

Игорь Ахба назначен спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции

Игорь Ахба назначен спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Приказом министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба Игорь Ахба назначен специальным представителем Министерства иностранных дел... 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T14:37+0300

2021-12-16T14:37+0300

2021-12-16T15:03+0300

в абхазии

новости

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101631/18/1016311818_0:317:6017:3701_1920x0_80_0_0_eddad7f7e465f0ea70f2e94af042312e.jpg

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Приказом министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба Игорь Ахба назначен специальным представителем Министерства иностранных дел Абхазии по евразийской интеграции, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.Ранее указом президента Аслана Бжания от 16 декабря Игорь Ахба был отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Российской Федерации в связи с переходом на другую работу.Игорю Ахба 72 года. С 1992 по 2008 годы он был Полномочным представителем Республики Абхазия в Российской Федерации. С 2008 по 2021 годы – Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени, а также нагрудным знаком МИД России "За вклад в международное сотрудничество".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/igor-akhba-otozvan-s-dolzhnosti-posla-abkhazii-v-rossii-1036743003.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мид абхазии