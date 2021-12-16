https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/igor-akhba-otozvan-s-dolzhnosti-posla-abkhazii-v-rossii-1036743003.html

Игорь Ахба отозван с должности посла Абхазии в России

Игорь Ахба отозван с должности посла Абхазии в России

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отозвал Игоря Ахба с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Российской... 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T14:21+0300

2021-12-16T14:21+0300

2021-12-16T14:30+0300

в абхазии

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отозвал Игоря Ахба с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Российской Федерации, сообщается на сайте главы государства. Указ об этом Бжания подписал 16 декабря 2021 года.В документе говорится, что Ахба отозван с должности в связи с переходом на другую работу.Ахба занимал должность посла Абхазии в России с 2008 года, после признания независимости Абхазии Российской Федерацией. В 2004 году он возглавлял МИД Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/posol-rossii-v-abkhazii-pokinul-svoy-post-i-vernulsya-v-moskvu-1036726938.html

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