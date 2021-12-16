https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/mobilnyy-gospital-minoborony-rossii-otbyl-iz-abkhazii-posle-4-mesyatsev-raboty-1036739195.html

Мобильный госпиталь Минобороны России отбыл из Абхазии, отработав четыре месяца

Мобильный госпиталь Минобороны России отбыл из Абхазии, отработав четыре месяца

Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа. Российские медики во второй раз прибыли в Абхазию для помощи в лечении пациентов с коронавирусной... 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T11:01+0300

2021-12-16T11:01+0300

2021-12-16T11:16+0300

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Мобильный ковид-госпиталь Минобороны России отбыл из Абхазии после четырех месяцев работы. Колонна выдвинулась из Сухума в 6:00 16 декабря и направляется к месту постоянной дислокации в город Буденновск Ставропольского края, сообщили Sputnik в пресс-службе ЮВО. Российские военные медики провели в Абхазии без малого четыре месяца. За это время госпиталь принял более двух тысяч пациентов. Стационарное лечение прошли 645 человек, амбулаторное – полторы тысячи.Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, российские медики во второй раз за пандемию прибыли в Абхазию для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.Начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов рассказал, что по сравнению с первым визитом полевого медучреждения, на этот раз к врачам поступали пациенты с более сложным течением болезни. Он отметил, что у вакцинированных пациентов болезнь протекала легче.Мобильный госпиталь ЮВО Минобороны России мог одновременно разместить до 150 пациентов, в нем служили около 100 военных медиков, которые располагали всем необходимым современным оборудованием и расходными материалами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/nachalnik-rossiyskogo-kovid-gospitalya-podvel-itogi-raboty-v-abkhazii-1036716486.html

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