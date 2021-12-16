https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/po-zhilischnoy-gosprogramme-odobreno-50-zayavleniy-grazhdan-1036743752.html
По жилищной госпрограмме одобрено 50 заявлений
По жилищной госпрограмме одобрено 50 заявлений
Государственная целевая программа "Жилище 2021-2022" была принята Кабинетом министров Абхазии 28 октября текущего года. 16.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-16T15:10+0300
2021-12-16T15:10+0300
2021-12-16T15:31+0300
в абхазии
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. По программе "Жилье 2021-2022" одобрено 50 заявлений граждан, сказал министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба на заседании правительства в четверг, 16 декабря.Премьер-министр Александр Анкваб предложил пересмотреть один из критериев, по которому люди могут претендовать на жилье по программе. Согласно ему, получить жилье могут только те, за кем не числится дом или квартира."У вас есть еще месяц, посмотрите вместе с комиссией, какие изменения еще надо внести, чтобы поддержать эту категорию людей. Это очень важно, читать не очень приятно о том, что семейству, где семеро детей, отказали по причине того, что когда-то давно была приобретена однокомнатная квартира. Они семь детей родили, надо вокруг них праздник создавать, давайте думать, как этот праздник сделать", – подчеркнул глава правительства. Государственная целевая программа "Жилище 2021-2022" была принята Кабинетом министров Абхазии 28 октября. Программа была создана на основе двух, утвержденных Кабинетом министров страны в августе 2018 года.Подобные программы были приняты впервые за всю послевоенную историю республики. На "Жилище 2021-2022" предусмотрено 40 миллионов рублей на 2021 год и 40 миллионов рублей на 2022 год. Кроме того, отменены условия возвратности предоставляемых средств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/takie-obstoyatelstva-tsimtsba-i-khashba-o-zhilischnoy-probleme-v-abkhazii--1036400048.html
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новости
По жилищной госпрограмме одобрено 50 заявлений
15:10 16.12.2021 (обновлено: 15:31 16.12.2021)
Государственная целевая программа "Жилище 2021-2022" была принята Кабинетом министров Абхазии 28 октября текущего года.
СУХУМ, 16 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. По программе "Жилье 2021-2022" одобрено 50 заявлений граждан, сказал министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба на заседании правительства в четверг, 16 декабря.
Премьер-министр Александр Анкваб предложил пересмотреть один из критериев, по которому люди могут претендовать на жилье по программе. Согласно ему, получить жилье могут только те, за кем не числится дом или квартира.
"У вас есть еще месяц, посмотрите вместе с комиссией, какие изменения еще надо внести, чтобы поддержать эту категорию людей. Это очень важно, читать не очень приятно о том, что семейству, где семеро детей, отказали по причине того, что когда-то давно была приобретена однокомнатная квартира. Они семь детей родили, надо вокруг них праздник создавать, давайте думать, как этот праздник сделать", – подчеркнул глава правительства.
Государственная целевая программа "Жилище 2021-2022" была принята Кабинетом министров Абхазии 28 октября. Программа была создана на основе двух, утвержденных Кабинетом министров страны в августе 2018 года.
Подобные программы были приняты впервые за всю послевоенную историю республики. На "Жилище 2021-2022" предусмотрено 40 миллионов рублей на 2021 год и 40 миллионов рублей на 2022 год. Кроме того, отменены условия возвратности предоставляемых средств.