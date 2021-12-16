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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния холодных атмосферных фронтов с юга. 16.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В пятницу, 17 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, переходящий в ливневый, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, 762 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии