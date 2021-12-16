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Таможенники Абхазии и России обсудили порядок перемещения автомобилей через границу
Таможенники Абхазии и России обсудили порядок перемещения автомобилей через границу
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Таможенные службы Абхазии и России провели рабочую встречу на посту "Адлер" для обсуждения вопросов, связанных с порядком перемещения... 16.12.2021, Sputnik Абхазия
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2021-12-16T16:03+0300
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Таможенные службы Абхазии и России провели рабочую встречу на посту "Адлер" для обсуждения вопросов, связанных с порядком перемещения автотранспортных средств через государственную границу Абхазии с Россией, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.Российская сторона отметила возросшее количество нарушений таможенного законодательства при временном ввозе машин с абхазскими номерами на территорию России и поэтому усилила меры по выявлению и пресечению незаконных операций с такими автомобилями.В связи с усилением таможенного контроля участники встречи рассмотрели дополнительные меры, позволяющие избежать скопления машин в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Адлер".В качестве одной из таких мер была рассмотрена возможность распределения потоков транспортных средств с российскими и иностранными номерами, принадлежащими физическим и юридическим лицам по различным полосам движения. В этом случае водителей будут заранее уведомлять о порядке прохождения контроля в пункте пропуска и определения полосы движения при въезде на таможенную территорию ЕАЭС. На въездном направлении до въезда в зону таможенного контроля будут установлены информационные стенды для разъяснения правил движения по линиям контроля.Участники встречи обсудили важность обмена информацией об изменении товаропотоков, а также потока легковых транспортных средств, автобусов. Стороны договорились обмениваться соответствующей информацией на регулярной основе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/perekryt-kanal-nezakonnogo-vvoza-avtomobiley-iz-abkhazii-v-rossiyu-1036253215.html
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Таможенники Абхазии и России обсудили порядок перемещения автомобилей через границу

16:01 16.12.2021 (обновлено: 16:03 16.12.2021)
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможниРабочая встреча представителей ГТК Республики Абхазия и ФТС России
Рабочая встреча представителей ГТК Республики Абхазия и ФТС России - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2021
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Таможенные службы Абхазии и России провели рабочую встречу на посту "Адлер" для обсуждения вопросов, связанных с порядком перемещения автотранспортных средств через государственную границу Абхазии с Россией, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.
Российская сторона отметила возросшее количество нарушений таможенного законодательства при временном ввозе машин с абхазскими номерами на территорию России и поэтому усилила меры по выявлению и пресечению незаконных операций с такими автомобилями.
В связи с усилением таможенного контроля участники встречи рассмотрели дополнительные меры, позволяющие избежать скопления машин в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Адлер".
В качестве одной из таких мер была рассмотрена возможность распределения потоков транспортных средств с российскими и иностранными номерами, принадлежащими физическим и юридическим лицам по различным полосам движения. В этом случае водителей будут заранее уведомлять о порядке прохождения контроля в пункте пропуска и определения полосы движения при въезде на таможенную территорию ЕАЭС. На въездном направлении до въезда в зону таможенного контроля будут установлены информационные стенды для разъяснения правил движения по линиям контроля.
КПП Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2021
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Перекрыт канал незаконного ввоза автомобилей из Абхазии в Россию
9 ноября, 13:27
Участники встречи обсудили важность обмена информацией об изменении товаропотоков, а также потока легковых транспортных средств, автобусов. Стороны договорились обмениваться соответствующей информацией на регулярной основе.
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