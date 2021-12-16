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YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания
YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания, сообщает RT в своем Telegram-канале. 16.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-16T15:27+0300
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания, сообщает RT в своем Telegram-канале.В четверг, 16 декабря, Russia Today сообщил о запуске нового круглосуточного новостного канала на немецком языке – RT DE с новостными студиями в Москве и в Берлине. "YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Выясняем причины", – отмечается в сообщении.В пресс-службе YouTube заявили, что новый немецкий канал RT auf Sendung был заблокирован в день запуска телевещания в связи с обходом ранее наложенных ограничений, так как в сентябре канал RT DE был удален с платформы и его владелец не может создавать новые каналы.В МИД России назвали блокировку RT DE в YouTube "колкостями и вредностями" со стороны ФРГ.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/telekanal-rt-nachinaet-kruglosutochnoe-veschanie-na-nemetskom-yazyke-1036736985.html
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YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания
15:27 16.12.2021 (обновлено: 15:33 16.12.2021)
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания, сообщает RT в своем Telegram-канале.
В четверг, 16 декабря, Russia Today сообщил о запуске нового круглосуточного новостного канала на немецком языке – RT DE с новостными студиями в Москве и в Берлине.
"YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Выясняем причины", – отмечается в сообщении.
В пресс-службе YouTube заявили, что новый немецкий канал RT auf Sendung был заблокирован в день запуска телевещания в связи с обходом ранее наложенных ограничений, так как в сентябре канал RT DE был удален с платформы и его владелец не может создавать новые каналы.
"Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", – говорится в релизе.
В МИД России назвали блокировку RT DE в YouTube "колкостями и вредностями" со стороны ФРГ.
В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.