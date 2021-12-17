https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/bzhaniya-proveril-khod-rabot-po-remontu-vodoprovoda-v-novom-afone-1036752648.html

Бжания проверил ход работ по ремонту водопровода в Новом Афоне

Бжания проверил ход работ по ремонту водопровода в Новом Афоне

Аслан Бжания находится с поездкой в Новом Афоне в пятницу 17 декабря. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-17T11:54+0300

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2021-12-17T12:11+0300

в абхазии

экономика

общество

гудаутский район

аслан бжания

новый афон

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НОВЫЙ АФОН, 17 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту разводящих сетей, а также капремонта системы водоотведения в Новом Афоне.Как рассказал начальник Управления по капитальному строительству Тимур Агрба, лимит финансирования на капитальный ремонт разводящих сетей – 100 миллионов 664 тысячи рублей. Работы разделены на два года. На текущий момент профинансировано 17 миллионов 919 тысяч рублей. Общая протяженность трубопровода 15 310 метров, уже проложено 4600 метров.На капитальный ремонт сетей водоотведения предусмотрено более 100 миллионов рублей, профинансировано на сегодняшний день 17 миллионов 242 тысячи. Работы также разделены на два года. Общая протяженность трубопровода водоотведения 15 227 метров, проложено 5 470 метров.Президент подчеркнул, что работы должны быть качественными, и попросил руководство города проследить за этим.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/prezident-proveril-postroennyy-po-investprogramme-detskiy-sad-v-novom-afone-1036752318.html

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