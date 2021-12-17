https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/prezident-proveril-postroennyy-po-investprogramme-detskiy-sad-v-novom-afone-1036752318.html

Президент проверил построенный по Инвестпрограмме детский сад в Новом Афоне

Президент проверил построенный по Инвестпрограмме детский сад в Новом Афоне

Детский сад "Алашара" в Новом Афоне строился с 2017 по 2019 годы по Инвестпрограмме. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

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экономика

общество

аслан бжания

новый афон

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НОВЫЙ АФОН, 17 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил детский сад "Алашара" в Новом Афоне в пятницу, 17 декабря.Строительство детского сада в рамках Инвестпрограммы началось в 2017 году, он был сдан в эксплуатацию в 2019 году. 1 сентября 2020 года учреждение открыло свои двери, однако уже в мае 2021 года детский сад пришлось закрыть. По словам воспитателей, во дворе появились змеи, внутри здания пошли трещины, а в подвале стала собираться вода. Он добавил, что планируется соорудить дренажную систему, чтобы вода не собиралась у забора.Смета объекта при строительстве составила 136 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/problemy-osvoeniya-prezident-podvel-itogi-investprogrammy-2020-2022-1036021209.html

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экономика, общество, аслан бжания, новый афон