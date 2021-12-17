https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/gintsburg-zayavil-ob-effektivnosti-sputnika-v-ot-omikron-shtamma-1036757542.html

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" от омикрон-штамма

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" от омикрон-штамма

В случае если начнут циркулировать разные штаммы коронавируса, в России уже есть технология для создания вакцины, защищающей сразу от всех антигенов. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-17T15:55+0300

2021-12-17T15:55+0300

2021-12-17T19:22+0300

россия

вакцинация

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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма "омикрон", заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости."Основной вывод... состоит в том, что та схема вакцинации, которая порядка... шесть месяцев тому назад была предложена в РФ Министерством здравоохранения нашей страны, смысл которой состоит в том, что после вакцинации "Спутником V" через полгода предлагается ревакцинация "Спутником Лайт". Так вот, эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма "омикрон", – сказал он на брифинге. Гинцбург заявил, что будет рекомендовать при "омикроне" ту же самую стратегию вакцинации и ревакцинации, что использовалась и ранее. В центре Гамалеи считают, что при исследовании эффективности на большом количестве людей вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" дадут защиту против "омикрона" более 83%, заявил Гинцбург. По его словам, институт Гамалеи всегда занимался разработкой технологий, позволяющих реагировать на угрозы со стороны вирусных заболеваний, основная угроза состоит в том, что возбудители, в первую очередь РНК-содержащие вирусы, очень быстро меняются, нужно иметь технологии, которые позволяют перейти с одного антигенного варианта на другой. "Такая технология уже создана для вируса гриппа и прекрасно апробируется сейчас в клинических испытаниях... и та же самая технология и даже в более расширенном варианте сейчас действительно апробируется для коронавируса. Опять же повторяю, независимо от того, какие еще соответственно антигенные варианты в ближайшее время возникнут", - сказал Гинцбург на брифинге. Он добавил, что таких технологий несколько, вместе они дают универсальную защиту: если одновременно будет много антигенно разных штаммов в популяции, то и на этот случай есть технологии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/skorost-rasprostraneniya-omikron-shtamma-v-mire-nazvali-pugayuschey-1036749432.html

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