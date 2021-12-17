https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/skorost-rasprostraneniya-omikron-shtamma-v-mire-nazvali-pugayuschey-1036749432.html

Скорость распространения омикрон-штамма в мире назвали пугающей

Скорость распространения омикрон-штамма в мире назвали пугающей

Ранее сообщалось, что в России выявлены уже 25 случаев "омикрона". 17.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-17T08:45+0300

2021-12-17T08:45+0300

2021-12-17T08:45+0300

россия

вакцинация

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Темпы распространения омикрон-штамма коронавируса в мире пугают своей опасностью и риском, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/uchenye-vyyasnili-chto-omikron-shtamm-rasprostranyaetsya-bystree-chem-delta-1036729517.html

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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19