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Скорость распространения омикрон-штамма в мире назвали пугающей
Скорость распространения омикрон-штамма в мире назвали пугающей
Ранее сообщалось, что в России выявлены уже 25 случаев "омикрона". 17.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-17T08:45+0300
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Темпы распространения омикрон-штамма коронавируса в мире пугают своей опасностью и риском, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/uchenye-vyyasnili-chto-omikron-shtamm-rasprostranyaetsya-bystree-chem-delta-1036729517.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Скорость распространения омикрон-штамма в мире назвали пугающей

08:45 17.12.2021
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМеждународные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования в Казани
Международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования в Казани - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Ранее сообщалось, что в России выявлены уже 25 случаев "омикрона".
СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Темпы распространения омикрон-штамма коронавируса в мире пугают своей опасностью и риском, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском", - сказала она.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
Ученые выяснили, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем "дельта"
15 декабря, 14:55
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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