https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/premiyu-imeni-iskandera-vruchili-v-moskve-1036760998.html

Премию имени Искандера вручили в Москве

Премию имени Искандера вручили в Москве

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-17T19:55+0300

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в абхазии

культура

москва

фазиль искандер

литература

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Международную премию имени Фазиля Искандера вручили в Голубой гостиной Библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова в Москве, сообщает Минкультуры. Председатель жюри, президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов, вице-президент, председатель оргкомитета Борис Евсеев, члены жюри Евгения Декина, Лола Звонарева, вручили дипломы финалистов, специальные дипломы и дипломы лауреатов.В номинации "Бесценное достояние" победителем стал Даур Начкебиа - "Жертвоприношение". "Сказка". "Колодец". Рассказы. Перевод с абхазского самого автора.В номинации "Сюжет существования". Художественная проза:В номинации "Под легкой тяжестью небес…" Поэзия - Герман Власов, избранные стихи 2003-2019 годов "Серебряная рыба золотая".В номинации "Дерево детства". Проза для детей и подростков:"В номинации "Праздник в ожидании праздника". Киносценарий, драматургия - Лилия Костенко "Волосатая гусеница". Киносценарий по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Запретный плод" и "Дедушка". Рукопись.Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/obyavleny-laureaty-premii-imeni-fazilya-iskandera-1036557607.html

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культура, москва, фазиль искандер, литература