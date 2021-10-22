https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/problemy-osvoeniya-prezident-podvel-itogi-investprogrammy-2020-2022-1036021209.html

Проблемы освоения: президент подвел итоги Инвестпрограммы 2020-2022

Проблемы освоения: президент подвел итоги Инвестпрограммы 2020-2022

Совещание, посвященное ходу реализации Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020 – 2022 годы, состоялось в Кабинете... 22.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-22T15:00+0300

2021-10-22T15:00+0300

2021-10-22T15:19+0300

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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На совещании с участием президента Абхазии были подведены итоги реализации программы и обсуждены проблемы финансирования объектов.Открывая совещание, Аслан Бжания отметил, что руководство Абхазии неоднократно обращалось к России с просьбой об увеличении объемов финансирования в следующей программе."Мы должны продемонстрировать нашим коллегам умение эффективно, грамотно и в сжатые сроки осваивать эти средства", – сказал он.Асмат Цвижба, SputnikО ходе реализации Инвестпрограммы отчитался глава Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба. Он рассказал, что в 2020-2022 годах объем финансирования по программе составил четыре миллиарда 10 миллионов рублей. В 2020 году объем составил один миллиард 310 миллионов рублей, в 2021 и 2022 годах – один миллиард 350 миллионов рублей.Ремонт дорогНа мероприятия по дорожной инфраструктуре в селах Аацы, Абгархук, Гумиста, Ачандара, Мерхеул, Мачара, Черниговка, Тамыш, Меркула, а также на улицах Пицунды, Цандрипша, Агудзеры, Гудауты, Гулрыпша, Ткуарчала, Дранды, Сухумского района, которые проводятся двумя подрядчиками, было выделено более 600 миллионов рублей.Агрба прокомментировал задержку окончания ремонтных работ по улицам Гулия, Джонуа и Абазинская. По его словам, изначально в проектно-сметную документацию не вошли ливневые коллекторы, которые нужно было заменить. Средства были найдены за счет экономии средств на других объектах. Сметная документация по этим объектам находится на корректировке и повторной экспертизе. Агрба отметил, что ремонтные работы на улице Абазинской выполнены на 90 процентов, на Джонуа и Гулиа - на 80 процентов.Подстанции и распределительные сетиПо словам Агрба, "Черноморэнерго" реализовывает мероприятия на сумму 970 миллионов 750 тысяч рублей. Завершены ремонтные работы по распределительным сетям в Очамчырском, Ткуарчалском и Гагрском районах."На сумму 108 миллионов рублей было поставлено оборудование на высоковольтную линию "Ачгуара 220", профинансировано 82 миллиона рублей, остаток средств невозможно профинансировать в этом году, так как эти средства заложены в лимите 2022 года", – добавил Агрба.Завершены работы на сумму 299 миллионов рублей на подстанциях "Сухум-1" и "Гудаута", объекты введены в эксплуатацию."Однако из-за произошедших пожаров на подстанции "Очамчыра-тяга" "Черноморэнерго" было вынуждено демонтировать часть оборудования с "Сухум-1" и "Гудаута", чтобы восстановить электроснабжение района. Поэтому мы не можем проплатить остатки средств в размере 7 миллионов и 13 миллионов рублей по данным мероприятиям, пока не будет куплено оборудование на "Очамчыра-тягу" и возвращено оборудование, которое было куплено для других подстанций", – объяснил глава УКС.Лимит финансирования на модернизацию подстанции "Бзыбь-220" составляет 543 миллиона рублей. Проект предполагает увеличение мощности подстанции.Фактическое выполнение по ремонтным работам распределительных сетей энергоснабжения в Сухуме составляет 33 миллиона рублей, рассказал Тимур Агрба."Задержка выполнения работ связана с высокими нагрузками на линиях передач, высокой загруженностью бригад в связи с аварийностью сети. По информации подрядчика, работы будут завершены в течение месяца", – добавил он.Развитие ГагрыСо слов Агрба, на мероприятия по реставрации колоннады в Гагре было потрачено 17 миллионов рублей, объект уже введен в эксплуатацию. Ремонтные работы в конце 2021 года должны быть завершены и на территории парка принца Ольденбургского.211 миллионов рублей было потрачено на реконструкцию пяти канализационных насосных станций и напорных коллекторов.По инициативе абхазской стороны проектно-сметная документация по канализационным очистным сооружениям была отправлена на повторную экспертизу из-за увеличения стоимости материалов, рассказал Агрба.Бюрократические проволочкиПо словам Тимура Агрба, в 2021 году лимит выделенных средств из Инвестпрограммы составил 400 миллионов рублей, но работы уже освоены примерно на 700 миллионов рублей."Мы не можем подавать акты выполненных работ, потому что проектно-сметная документация находится на экспертизе. Через две недели мы должны получить положительные экспертные заключения и начнем экстренно подавать акты выполненных работ", – объяснил он.Президент Аслан Бжания напомнил, что лимит финансирования на 2021 год составляет 1 миллиард 350 тысяч рублей. Из этой суммы 160 миллионов будут выплачены компании "Интер РАО" за поставку электроэнергии, на схему газификации будет выделено 70 миллионов рублей, на ее проектирование – 27 миллионов рублей.Глава государства поинтересовался, что нужно сделать для своевременного освоения остатка суммы.По словам министра экономики Кристины Озган, в течение 2020 и 2021 годов приходилось вносить изменения в проектно-сметную документацию, из-за того, что по рядам объектов документ был выполнен некачественно.Во-вторых, объяснила Озган, с 2020 года проектно-сметная документация составляется по базисно-индексному методу, до этого она составлялась по ресурсному методу."Данные обстоятельства в значительной степени повлияли на формирование стоимости и ограничило УКС и подрядчиков по актуализации смет. Это было требование России. Если данный метод будет и дальше использоваться, у нас постоянно будут проблемы с актуализацией проектно-сметной документации", - отметила министр и добавила, что пока что Министерство экономразвития России отказалось возвращаться к прежним методам, так как не уполномочено самостоятельно решить этот вопрос.Президент заявил, что этот вопрос он будет сам озвучивать в "нужных кабинетах".По мнению премьер-министра Александра Анкваб, "бюрократизация процесса и мелкий менеджмент" не приводит к хорошему."Проекты мы должны делать сами, и экспертизу проходить здесь. Если наших знаний не хватит, мы можем обратиться к сторонней проектной организации. У нас есть молодежь, ей нужно доверять и расти", - сказал он.В конце совещания президент познакомился с руководителями подрядных организаций, которые ведут работы на инвестпроектах и отметил, что будет лично контролировать их деятельность.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bzhaniya-proinspektiroval-obekty-energetiki-remontiruemye-po-investprogramme-1035982521.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210803/Novyy-transformator-ustanovyat-na-PS-Bzyb-1032968359.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/glava-uks-otchitalsya-o-khode-realizatsii-investprogrammy-2020-2022-godov-1036017760.html

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экономика, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии