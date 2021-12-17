https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/prezident-proveril-remontnye-raboty-na-uchastke-dorogi-v-sele-ankhua-1036753157.html

Президент проверил ремонтные работы на участке дороги в селе Анхуа

Президент проверил ремонтные работы на участке дороги в селе Анхуа

Оползень площадью примерно 30 на 70 метров произошел в селе Анхуа Гудаутского района в начале лета 2021 года. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

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НОВЫЙ АФОН, 17 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход работ по укреплению оползневого склона проселочной автодороги в селе Анхуа Гудаутского района. Лимит финансирования на проведение работ более 20 миллионов рублей. Уже профинансировано более пяти миллионов рублей. Работы будут проходить в два этапа. Оползневой участок укрепляется двумя подпорными стенками, расположенными параллельно, стенки запроектированы на буронабивных сваях. Работы ведутся в соответствии с графиком.Оползень в селе Анхуа произошел в начале лета 2021 года. В ширину участок достигает около 30 метров, а в длину – до 70-80 метров.Анхуа расположено в предгорной части Нового Афона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/pervyy-etap-po-ukrepleniyu-posle-opolznya-grunta-nachalsya-v-sele-ankhua-1036004369.html

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экономика, общество, гудаутский район, аслан бжания, абхазия, новый афон