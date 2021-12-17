https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-18-i-19-dekabrya-1036756423.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 декабря
На территории Черноморского побережья Абхазии сохранится влияние атмосферных фронтов как с юга, так и с северо-запада. 17.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-17T14:55+0300
2021-12-17T14:55+0300
2021-12-17T15:39+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102873/60/1028736085_0:131:2553:1567_1920x0_80_0_0_a7a44ce4dff5e8754a114c8592dbf430.jpg
СУХУМ, 17 дек – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу умеренный дождь, местами переходящий в ливневый, в воскресенье ночью и утром кратковременный дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102873/60/1028736085_144:0:2407:1697_1920x0_80_0_0_90bf0563595e12bc3434a718afada826.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 декабря
14:55 17.12.2021 (обновлено: 15:39 17.12.2021)
На территории Черноморского побережья Абхазии сохранится влияние атмосферных фронтов как с юга, так и с северо-запада.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу умеренный дождь, местами переходящий в ливневый, в воскресенье ночью и утром кратковременный дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.