https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-18-i-19-dekabrya-1036756423.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 декабря

На территории Черноморского побережья Абхазии сохранится влияние атмосферных фронтов как с юга, так и с северо-запада. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-17T14:55+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу умеренный дождь, местами переходящий в ливневый, в воскресенье ночью и утром кратковременный дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии