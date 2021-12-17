https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/spros-na-oborudovanie-dlya-mayninga-mnogokratno-vyros-v-rossii-v-etom-godu-1036751888.html

Спрос на оборудование для майнинга многократно вырос в России в этом году

Спрос на оборудование для майнинга многократно вырос в России в этом году

Средняя стоимость фермы для добычи криптовалюты составила 117,9 тысячи рублей. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Спрос на оборудование для майнинга в России в 2021 году многократно вырос, пишет РБК. Так на "Авито" спрос на оборудование для добычи криптовалюты вырос в 14 раз, а предложение - в 13 раз. На Ozon по итогам девяти месяцев штучные продажи товаров для добычи криптовалюты увеличились в 13 раз, а в денежном эквиваленте — почти в 14 раз.Наиболее высок спрос на такое оборудование наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не готова к признанию биткоина, для этого нет повода. Кроме того, по его словам, приравнивание этой криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/zapret-kriptovalyut-v-kitae-vytesnit-mayning-v-drugie-strany-1036436694.html

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экономика, россия, рынок криптовалюты