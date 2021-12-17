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Спрос на оборудование для майнинга многократно вырос в России в этом году
Спрос на оборудование для майнинга многократно вырос в России в этом году
Средняя стоимость фермы для добычи криптовалюты составила 117,9 тысячи рублей. 17.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-17T11:15+0300
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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Спрос на оборудование для майнинга в России в 2021 году многократно вырос, пишет РБК. Так на "Авито" спрос на оборудование для добычи криптовалюты вырос в 14 раз, а предложение - в 13 раз. На Ozon по итогам девяти месяцев штучные продажи товаров для добычи криптовалюты увеличились в 13 раз, а в денежном эквиваленте — почти в 14 раз.Наиболее высок спрос на такое оборудование наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не готова к признанию биткоина, для этого нет повода. Кроме того, по его словам, приравнивание этой криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/zapret-kriptovalyut-v-kitae-vytesnit-mayning-v-drugie-strany-1036436694.html
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экономика, россия, рынок криптовалюты
Спрос на оборудование для майнинга многократно вырос в России в этом году
Средняя стоимость фермы для добычи криптовалюты составила 117,9 тысячи рублей.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik
. Спрос на оборудование для майнинга в России в 2021 году многократно вырос, пишет РБК
.
Так на "Авито" спрос на оборудование для добычи криптовалюты вырос в 14 раз, а предложение - в 13 раз. На Ozon по итогам девяти месяцев штучные продажи товаров для добычи криптовалюты увеличились в 13 раз, а в денежном эквиваленте — почти в 14 раз.
Наиболее высок спрос на такое оборудование наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
Издание пишет, что в 11 раз увеличился интерес к оборудованию Antminer от компании Bitmain, к Whatsminer — в 23 раза.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не готова к признанию биткоина, для этого нет повода. Кроме того, по его словам, приравнивание этой криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системе.