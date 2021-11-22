https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/zapret-kriptovalyut-v-kitae-vytesnit-mayning-v-drugie-strany-1036436694.html

Запрет криптовалют в Китае вытеснит майнинг в другие страны

Запрет криптовалют в Китае вытеснит майнинг в другие страны

Любая виртуальная валюта в Китае – незаконное средство платежа, и деловая деятельность, связанная с криптовалютами, также незаконна. 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T12:45+0300

2021-11-22T12:45+0300

2021-11-22T12:20+0300

экономика

в мире

россия

рынок криптовалюты

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/10/1031849376_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bc1bc2276814cbaea1f242e5ff857a26.jpg

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Запрет криптовалют в Китае будет способствовать увеличению объемов майнинга в других странах, пишет газета Financial Times.По наблюдению издания, майнинговое оборудование, мощные компьютеры, эмитирующие криптовалюты, вывозят из Китая в другие страны.Большая часть компьютеров была вывезена в США, Канаду, Казахстан и Россию. Так, например, Bit Digital, одна из крупнейших майнинговых компаний, зарегистрированная в США, наняла международную логистическую фирму для вывоза своей собственности из Китая и все еще ждет, когда партия из почти тысячи машин будет выпущена из порта Нью-Йорка.В Казахстан было поставлено 80 тысяч единиц криптооборудования от китайской компании Bitfufu и 7,8 тысячи устройств от BIT Mining.Кроме того, согласно газете, в России в течение нескольких недель после запрета майнинга криптовалюты в Китае компания Bit Cluster получила более 5 тысяч компьютеров из страны, в то время как Bit River заявила, что с момента запрета она теперь обслуживает 1,8 миллиона китайских компьютеров.В Абхазии до марта 2022 года запрещена деятельность по добыче криптовалют, а также ввоз в республику оборудования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/bitkoin-mozhet-pokazat-silneyshee-nedelnoe-padenie-s-vesny-1036401408.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/yusufov-rasskazal-naskolko-effektivna-blokirovka-vpn-v-borbe-s-mayningom-1035913480.html

россия

китай

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, в мире, россия, рынок криптовалюты, китай