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Запрет криптовалют в Китае вытеснит майнинг в другие страны
Запрет криптовалют в Китае вытеснит майнинг в другие страны
Любая виртуальная валюта в Китае – незаконное средство платежа, и деловая деятельность, связанная с криптовалютами, также незаконна. 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T12:45+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Запрет криптовалют в Китае будет способствовать увеличению объемов майнинга в других странах, пишет газета Financial Times.По наблюдению издания, майнинговое оборудование, мощные компьютеры, эмитирующие криптовалюты, вывозят из Китая в другие страны.Большая часть компьютеров была вывезена в США, Канаду, Казахстан и Россию. Так, например, Bit Digital, одна из крупнейших майнинговых компаний, зарегистрированная в США, наняла международную логистическую фирму для вывоза своей собственности из Китая и все еще ждет, когда партия из почти тысячи машин будет выпущена из порта Нью-Йорка.В Казахстан было поставлено 80 тысяч единиц криптооборудования от китайской компании Bitfufu и 7,8 тысячи устройств от BIT Mining.Кроме того, согласно газете, в России в течение нескольких недель после запрета майнинга криптовалюты в Китае компания Bit Cluster получила более 5 тысяч компьютеров из страны, в то время как Bit River заявила, что с момента запрета она теперь обслуживает 1,8 миллиона китайских компьютеров.В Абхазии до марта 2022 года запрещена деятельность по добыче криптовалют, а также ввоз в республику оборудования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/bitkoin-mozhet-pokazat-silneyshee-nedelnoe-padenie-s-vesny-1036401408.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/yusufov-rasskazal-naskolko-effektivna-blokirovka-vpn-v-borbe-s-mayningom-1035913480.html
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экономика, в мире, россия, рынок криптовалюты, китай

Запрет криптовалют в Китае вытеснит майнинг в другие страны

12:45 22.11.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSEНа этой файловой фотографии, сделанной 24 сентября 2020 года, изображена физическая имитация биткойна в магазине криптовалюты «Bitcoin Change» недалеко от Гранд-базара в Стамбуле
На этой файловой фотографии, сделанной 24 сентября 2020 года, изображена физическая имитация биткойна в магазине криптовалюты «Bitcoin Change» недалеко от Гранд-базара в Стамбуле - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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Любая виртуальная валюта в Китае – незаконное средство платежа, и деловая деятельность, связанная с криптовалютами, также незаконна.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Запрет криптовалют в Китае будет способствовать увеличению объемов майнинга в других странах, пишет газета Financial Times.
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По наблюдению издания, майнинговое оборудование, мощные компьютеры, эмитирующие криптовалюты, вывозят из Китая в другие страны.

Так, по данным газеты, четырнадцать крупнейших майнинговых компаний в мире за несколько месяцев после запрета вывезли из Китая более двух миллионов компьютеров.

Большая часть компьютеров была вывезена в США, Канаду, Казахстан и Россию.
Так, например, Bit Digital, одна из крупнейших майнинговых компаний, зарегистрированная в США, наняла международную логистическую фирму для вывоза своей собственности из Китая и все еще ждет, когда партия из почти тысячи машин будет выпущена из порта Нью-Йорка.
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В Казахстан было поставлено 80 тысяч единиц криптооборудования от китайской компании Bitfufu и 7,8 тысячи устройств от BIT Mining.

Кроме того, согласно газете, в России в течение нескольких недель после запрета майнинга криптовалюты в Китае компания Bit Cluster получила более 5 тысяч компьютеров из страны, в то время как Bit River заявила, что с момента запрета она теперь обслуживает 1,8 миллиона китайских компьютеров.
В Абхазии до марта 2022 года запрещена деятельность по добыче криптовалют, а также ввоз в республику оборудования.
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