https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/zapret-kriptovalyut-v-kitae-vytesnit-mayning-v-drugie-strany-1036436694.html
Запрет криптовалют в Китае вытеснит майнинг в другие страны
Запрет криптовалют в Китае вытеснит майнинг в другие страны
Любая виртуальная валюта в Китае – незаконное средство платежа, и деловая деятельность, связанная с криптовалютами, также незаконна. 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T12:45+0300
2021-11-22T12:45+0300
2021-11-22T12:20+0300
экономика
в мире
россия
рынок криптовалюты
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/10/1031849376_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bc1bc2276814cbaea1f242e5ff857a26.jpg
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Запрет криптовалют в Китае будет способствовать увеличению объемов майнинга в других странах, пишет газета Financial Times.По наблюдению издания, майнинговое оборудование, мощные компьютеры, эмитирующие криптовалюты, вывозят из Китая в другие страны.Большая часть компьютеров была вывезена в США, Канаду, Казахстан и Россию. Так, например, Bit Digital, одна из крупнейших майнинговых компаний, зарегистрированная в США, наняла международную логистическую фирму для вывоза своей собственности из Китая и все еще ждет, когда партия из почти тысячи машин будет выпущена из порта Нью-Йорка.В Казахстан было поставлено 80 тысяч единиц криптооборудования от китайской компании Bitfufu и 7,8 тысячи устройств от BIT Mining.Кроме того, согласно газете, в России в течение нескольких недель после запрета майнинга криптовалюты в Китае компания Bit Cluster получила более 5 тысяч компьютеров из страны, в то время как Bit River заявила, что с момента запрета она теперь обслуживает 1,8 миллиона китайских компьютеров.В Абхазии до марта 2022 года запрещена деятельность по добыче криптовалют, а также ввоз в республику оборудования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/bitkoin-mozhet-pokazat-silneyshee-nedelnoe-padenie-s-vesny-1036401408.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/yusufov-rasskazal-naskolko-effektivna-blokirovka-vpn-v-borbe-s-mayningom-1035913480.html
россия
китай
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/10/1031849376_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ac993737a6e993d3b0c89f0fe5c6146a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, в мире, россия, рынок криптовалюты, китай
Запрет криптовалют в Китае вытеснит майнинг в другие страны
Любая виртуальная валюта в Китае – незаконное средство платежа, и деловая деятельность, связанная с криптовалютами, также незаконна.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik.
Запрет криптовалют в Китае будет способствовать увеличению объемов майнинга в других странах, пишет газета Financial Times.
По наблюдению издания, майнинговое оборудование, мощные компьютеры, эмитирующие криптовалюты, вывозят из Китая в другие страны.
Так, по данным газеты, четырнадцать крупнейших майнинговых компаний в мире за несколько месяцев после запрета вывезли из Китая более двух миллионов компьютеров.
Большая часть компьютеров была вывезена в США, Канаду, Казахстан и Россию.
Так, например, Bit Digital, одна из крупнейших майнинговых компаний, зарегистрированная в США, наняла международную логистическую фирму для вывоза своей собственности из Китая и все еще ждет, когда партия из почти тысячи машин будет выпущена из порта Нью-Йорка.
В Казахстан было поставлено 80 тысяч единиц криптооборудования от китайской компании Bitfufu и 7,8 тысячи устройств от BIT Mining.
Кроме того, согласно газете, в России в течение нескольких недель после запрета майнинга криптовалюты в Китае компания Bit Cluster получила более 5 тысяч компьютеров из страны, в то время как Bit River заявила, что с момента запрета она теперь обслуживает 1,8 миллиона китайских компьютеров.
В Абхазии до марта 2022 года запрещена деятельность по добыче криптовалют, а также ввоз в республику оборудования.