https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/abkhaziya-nachala-poluchat-peretok-elektroenergii-iz-rossii-1036763175.html

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России

Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС. 18.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-18T10:29+0300

2021-12-18T10:29+0300

2021-12-18T12:32+0300

в абхазии

экономика

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Абхазия начала получать переток электроэнергии из России в 0:15 18 декабря, об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Ранее в интервью Sputnik гендиректор ИнгурГЭС Леван Мебония заявлял, что без перетока электроэнергии из России ИнгурГЭС может остановиться уже через шесть дней из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.Уже в конце осени объем ежесуточного превышения потребления электроэнергии в Абхазии практически по всем районам составлял 1,7 млн. кВт.ч.Абхазия не впервые запрашивает переток у России. Тариф поставки электроэнергии в разные годы варьировался в пределах от 2,70 до 3,60 рублей за кВт.ч. В 2020 году переток шел с февраля по март в объеме 69,4 млн. кВт.ч. Задолженность в сумме 162 млн. рублей в правительстве планируют погасить за счет Инвестпрограммы.В ноябре 2020 года президент Абхазии снова обратился к руководству Российской Федерации с просьбой о поставке электроэнергии в связи с запланированной остановкой ИнгурГЭС из-за ремонта деривационного тоннеля. И уже с декабря 2020 года по май 2021 года суммарно Абхазия потребила около 1 млрд. кВт.ч. Счет на поставку этого объема электроэнергии, как заявила ранее вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, Абхазии не был предъявлен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/meboniya-ingurges-mozhet-ostanovitsya-v-techenie-neskolkikh-dney-1036731431.html

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экономика, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия