https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/bokser-khariton-agrba-provedet-boy-za-titul-ibf-european-1036815209.html

Боксер Харитон Агрба проведет бой за титул IBF European

Боксер Харитон Агрба проведет бой за титул IBF European

Спортсмен подходит к предстоящему бою с беспроигрышным рекордом в шесть побед, две самых недавних из них одержаны досрочно – оба этих боя состоялись в 2021... 18.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 дек – Sputnik. Харитон Агрба проведет бой за вакантный титул IBF (международная боксерская ассоциация – прим.) European в первом полусреднем весе в рамках вечера бокса 24 декабря в Москве.Соперником Агрба будет опытнейший 38-летний Петр Петров, который все свои 50 боев провел за границей – преимущественно в Испании и США. Он имеет 42 победы (из них 23 нокаутом), шесть поражений и две ничьих. Все четыре последних боя Петров выиграл нокаутом.Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка мира по боксу, серебряный призер Европейских игр, двукратный призер чемпионатов России, двукратный чемпион мира по боксу среди студентов, обладатель титула WBA-Fedecaribe и WBA Continental. Спортсмен родом из Гагры, в данное время живет и тренируется в российском городе Ростов-на-Дону.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/V-odnu-kalitku-Khariton-Agrba-pobedil-tekhnicheskim-nokautom-v-reytingovom-boyu-1033393906.html

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