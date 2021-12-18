https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/genprokuror-abkhazii-prokommentiroval-otkaz-parlamenta-snyat-neprikosnovennost-s-deputatov-1036763882.html
Генпрокурор Абхазии прокомментировал отказ Парламента снять неприкосновенность с депутатов
Генпрокурор Абхазии прокомментировал отказ Парламента снять неприкосновенность с депутатов
В пятницу 17 декабря депутаты Парламента не дали согласия на лишение неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая и возбуждение в отношении них... 18.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-18T12:00+0300
2021-12-18T12:00+0300
2021-12-18T12:32+0300
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
парламент абхазии
стрельба в сухуме 30 сентября
абхазия
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба в интервью Абхазскому телевидению назвал отказ Парламента снять неприкосновенность с депутатов Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба несправедливым."Я считаю, что решение, оно само по себе законное, оно предусмотрено действующим законодательством. Но оно несправедливое, на мой взгляд, и необъективное. Потому что помимо депутатов парламента в рамках уголовного расследования сегодня у нас по делу предъявлено обвинение сотрудникам милиции, заместителю министра и еще другому фигуранту. И у нас получается депутаты проголосовали по принципу "своих не сдаем". В настоящее время крайними у нас остаются сотрудники милиции, которые по роду своей деятельности исполняли свои служебные обязанности", - сказал он.Агрба отметил, что дальнейшая работа в рамках этих дел будет продолжаться с учетом отказа о снятии полномочий.Депутат Гарри Кокая, отмечавший День Победы 30 сентября с ветеранами из Адзюбжи в Сухуме, выстрелил в воздух на набережной, что спровоцировало конфликт между ветеранами и прибывшими на выстрелы сотрудниками милиции. По данным следствия, той же ночью депутат Алмасхан Ардзинба произвел выстрелы из автомата у здания МВД.Ранее судебная коллегия Верховного суда Абхазии по результатам рассмотрения представления генерального прокурора заключила, что в действиях депутатов Кокая и Ардзинба по событиям 30 сентября и 1 октября 2021 установлены признаки преступлений. Хулиганство и оскорбление представителя власти суд усмотрел в действиях Ардзинба. Хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия – в действиях Кокая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/deputaty-progolosovali-protiv-lisheniya-neprikosnovennosti-almaskhana-ardzinba-i-garri-kokaya-1036754344.html
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генеральная прокуратура абхазии, парламент абхазии, стрельба в сухуме 30 сентября, абхазия
Генпрокурор Абхазии прокомментировал отказ Парламента снять неприкосновенность с депутатов
12:00 18.12.2021 (обновлено: 12:32 18.12.2021)
В пятницу 17 декабря депутаты Парламента не дали согласия на лишение неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая и возбуждение в отношении них уголовного дела.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik.
Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба в интервью
Абхазскому телевидению назвал отказ Парламента снять неприкосновенность с депутатов Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба несправедливым.
"Я считаю, что решение, оно само по себе законное, оно предусмотрено действующим законодательством. Но оно несправедливое, на мой взгляд, и необъективное. Потому что помимо депутатов парламента в рамках уголовного расследования сегодня у нас по делу предъявлено обвинение сотрудникам милиции, заместителю министра и еще другому фигуранту. И у нас получается депутаты проголосовали по принципу "своих не сдаем". В настоящее время крайними у нас остаются сотрудники милиции, которые по роду своей деятельности исполняли свои служебные обязанности", - сказал он.
Агрба отметил, что дальнейшая работа в рамках этих дел будет продолжаться с учетом отказа о снятии полномочий.
"Все решения, которые дальше будут приниматься по уголовному делу, будут приниматься с учетом результатов сегодняшнего голосования Парламента. А именно в той части, что они нам сегодня отказали. Отказ свидетельствует о прекращении дальнейшего уголовного судопроизводства в отношении депутатов. Я считаю, это несправедливо", - подчеркнул генпрокурор.
Депутат Гарри Кокая, отмечавший День Победы 30 сентября с ветеранами из Адзюбжи в Сухуме, выстрелил в воздух на набережной, что спровоцировало конфликт между ветеранами и прибывшими на выстрелы сотрудниками милиции. По данным следствия, той же ночью депутат Алмасхан Ардзинба произвел выстрелы из автомата у здания МВД.
Ранее судебная коллегия Верховного суда Абхазии по результатам рассмотрения представления генерального прокурора заключила, что в действиях депутатов Кокая и Ардзинба по событиям 30 сентября и 1 октября 2021 установлены признаки преступлений. Хулиганство и оскорбление представителя власти суд усмотрел в действиях Ардзинба. Хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия – в действиях Кокая.