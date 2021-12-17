https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/deputaty-progolosovali-protiv-lisheniya-neprikosnovennosti-almaskhana-ardzinba-i-garri-kokaya-1036754344.html

Депутаты проголосовали против лишения неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая

Депутаты проголосовали против лишения неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая

В пятницу, 17 декабря, состоялось заседание сессии Парламента, на котором рассматривалось представление Генпрокурора Абхазии о лишении неприкосновенности... 17.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-17T13:53+0300

2021-12-17T13:53+0300

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СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента не дали согласия на лишение неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая и возбуждение в отношении них уголовного дела. На заседании присутствовали 20 депутатов, против лишения неприкосновенности Ардзинба и Кокая проголосовали 17.Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба 16 декабря направил в Парламент представления о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба и возбуждение уголовного дела в отношении них. На заседании 17 декабря Агрба зачитал представление. Депутат Гарри Кокая, отмечавший День Победы 30 сентября с ветеранами из Адзюбжи в Сухуме, выстрелил в воздух на набережной, что спровоцировало конфликт между ветеранами и прибывшими на выстрелы сотрудниками милиции. По данным следствия, той же ночью депутат Алмасхан Ардзинба произвел выстрелы из автомата у здания МВД.Ранее судебная коллегия Верховного суда Абхазии по результатам рассмотрения представления генерального прокурора заключила, что в действиях депутатов Кокая и Ардзинба по событиям 30 сентября и 1 октября 2021 установлены признаки преступлений. Хулиганство и оскорбление представителя власти суд усмотрел в действиях Ардзинба. Хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия – в действиях Кокая.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/genprokuratura-predstavila-kokaya-i-ardzinba-na-snyatie-deputatskoy-neprikosnovennosti-1036739733.html

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