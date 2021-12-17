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Депутаты проголосовали против лишения неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая
Депутаты проголосовали против лишения неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая
В пятницу, 17 декабря, состоялось заседание сессии Парламента, на котором рассматривалось представление Генпрокурора Абхазии о лишении неприкосновенности... 17.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-17T13:53+0300
2021-12-17T14:21+0300
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СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента не дали согласия на лишение неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая и возбуждение в отношении них уголовного дела. На заседании присутствовали 20 депутатов, против лишения неприкосновенности Ардзинба и Кокая проголосовали 17.Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба 16 декабря направил в Парламент представления о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба и возбуждение уголовного дела в отношении них. На заседании 17 декабря Агрба зачитал представление. Депутат Гарри Кокая, отмечавший День Победы 30 сентября с ветеранами из Адзюбжи в Сухуме, выстрелил в воздух на набережной, что спровоцировало конфликт между ветеранами и прибывшими на выстрелы сотрудниками милиции. По данным следствия, той же ночью депутат Алмасхан Ардзинба произвел выстрелы из автомата у здания МВД.Ранее судебная коллегия Верховного суда Абхазии по результатам рассмотрения представления генерального прокурора заключила, что в действиях депутатов Кокая и Ардзинба по событиям 30 сентября и 1 октября 2021 установлены признаки преступлений. Хулиганство и оскорбление представителя власти суд усмотрел в действиях Ардзинба. Хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия – в действиях Кокая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/neprikasaemye-parlamentskiy-immunitet-v-abkhazii-1035842591.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/genprokuratura-predstavila-kokaya-i-ardzinba-na-snyatie-deputatskoy-neprikosnovennosti-1036739733.html
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общество, генеральная прокуратура абхазии, абхазия, парламент абхазии

Депутаты проголосовали против лишения неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая

13:53 17.12.2021 (обновлено: 14:21 17.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Народное Собрание Республики Абхазия
Народное Собрание Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В пятницу, 17 декабря, состоялось заседание сессии Парламента, на котором рассматривалось представление Генпрокурора Абхазии о лишении неприкосновенности депутатов Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента не дали согласия на лишение неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая и возбуждение в отношении них уголовного дела.
На заседании присутствовали 20 депутатов, против лишения неприкосновенности Ардзинба и Кокая проголосовали 17.
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Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба 16 декабря направил в Парламент представления о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба и возбуждение уголовного дела в отношении них. На заседании 17 декабря Агрба зачитал представление.
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Депутат Гарри Кокая, отмечавший День Победы 30 сентября с ветеранами из Адзюбжи в Сухуме, выстрелил в воздух на набережной, что спровоцировало конфликт между ветеранами и прибывшими на выстрелы сотрудниками милиции. По данным следствия, той же ночью депутат Алмасхан Ардзинба произвел выстрелы из автомата у здания МВД.
Ранее судебная коллегия Верховного суда Абхазии по результатам рассмотрения представления генерального прокурора заключила, что в действиях депутатов Кокая и Ардзинба по событиям 30 сентября и 1 октября 2021 установлены признаки преступлений. Хулиганство и оскорбление представителя власти суд усмотрел в действиях Ардзинба. Хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия – в действиях Кокая.
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