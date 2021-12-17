https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/deputaty-progolosovali-protiv-lisheniya-neprikosnovennosti-almaskhana-ardzinba-i-garri-kokaya-1036754344.html
Депутаты проголосовали против лишения неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая
Депутаты проголосовали против лишения неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая
В пятницу, 17 декабря, состоялось заседание сессии Парламента, на котором рассматривалось представление Генпрокурора Абхазии о лишении неприкосновенности... 17.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-17T13:53+0300
2021-12-17T13:53+0300
2021-12-17T14:21+0300
в абхазии
общество
генеральная прокуратура абхазии
абхазия
парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/03/1031764755_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_f9f8d7fb55ae4138a310d8d9a618d636.jpg
СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента не дали согласия на лишение неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая и возбуждение в отношении них уголовного дела. На заседании присутствовали 20 депутатов, против лишения неприкосновенности Ардзинба и Кокая проголосовали 17.Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба 16 декабря направил в Парламент представления о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба и возбуждение уголовного дела в отношении них. На заседании 17 декабря Агрба зачитал представление. Депутат Гарри Кокая, отмечавший День Победы 30 сентября с ветеранами из Адзюбжи в Сухуме, выстрелил в воздух на набережной, что спровоцировало конфликт между ветеранами и прибывшими на выстрелы сотрудниками милиции. По данным следствия, той же ночью депутат Алмасхан Ардзинба произвел выстрелы из автомата у здания МВД.Ранее судебная коллегия Верховного суда Абхазии по результатам рассмотрения представления генерального прокурора заключила, что в действиях депутатов Кокая и Ардзинба по событиям 30 сентября и 1 октября 2021 установлены признаки преступлений. Хулиганство и оскорбление представителя власти суд усмотрел в действиях Ардзинба. Хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия – в действиях Кокая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/neprikasaemye-parlamentskiy-immunitet-v-abkhazii-1035842591.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/genprokuratura-predstavila-kokaya-i-ardzinba-na-snyatie-deputatskoy-neprikosnovennosti-1036739733.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/03/1031764755_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_b85c188caf2d6d426c979973496cce3e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, генеральная прокуратура абхазии, абхазия, парламент абхазии
Депутаты проголосовали против лишения неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая
13:53 17.12.2021 (обновлено: 14:21 17.12.2021)
В пятницу, 17 декабря, состоялось заседание сессии Парламента, на котором рассматривалось представление Генпрокурора Абхазии о лишении неприкосновенности депутатов Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента не дали согласия на лишение неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая и возбуждение в отношении них уголовного дела.
На заседании присутствовали 20 депутатов, против лишения неприкосновенности Ардзинба и Кокая проголосовали 17.
Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба 16 декабря направил в Парламент представления о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба и возбуждение уголовного дела в отношении них. На заседании 17 декабря Агрба зачитал представление.
Депутат Гарри Кокая, отмечавший День Победы 30 сентября с ветеранами из Адзюбжи в Сухуме, выстрелил в воздух на набережной, что спровоцировало конфликт между ветеранами и прибывшими на выстрелы сотрудниками милиции. По данным следствия, той же ночью депутат Алмасхан Ардзинба произвел выстрелы из автомата у здания МВД.
Ранее судебная коллегия Верховного суда Абхазии по результатам рассмотрения представления генерального прокурора заключила, что в действиях депутатов Кокая и Ардзинба по событиям 30 сентября и 1 октября 2021 установлены признаки преступлений. Хулиганство и оскорбление представителя власти суд усмотрел в действиях Ардзинба. Хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия – в действиях Кокая.