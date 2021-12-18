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https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/rossiyskie-mediki-vernulis-na-stavropole-posle-okazaniya-pomoschi-zhitelyam-abkhazii-1036763592.html
Российские медики вернулись на Ставрополье после оказания помощи жителям Абхазии
Российские медики вернулись на Ставрополье после оказания помощи жителям Абхазии
Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа и покинул Абхазию 16 декабря. 18.12.2021, Sputnik Абхазия
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Российские военные медики вернулись в пункт постоянной дислокации в городе Буденновск Ставропольского края, об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 100 койко-мест совершили марш более 800 км своим ходом на штатной технике.Медики пробыли в Абхазии более четырех месяцев.В пункте постоянной дислокации военных врачей торжественно встретил оркестр ЮВО, медикам вручили государственные и ведомственные награды.За время работы в Абхазии российские военные медики вылечили 649 жителей республики. Также порядка 2 тысяч человек получили квалифицированную медпомощь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/mobilnyy-gospital-minoborony-rossii-otbyl-iz-abkhazii-posle-4-mesyatsev-raboty-1036739195.html
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медицина, юво, мировая пандемия коронавируса covid-19

Российские медики вернулись на Ставрополье после оказания помощи жителям Абхазии

11:15 18.12.2021 (обновлено: 11:27 18.12.2021)
© Foto / пресс-служба ЮВОВозвращение в Россию мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа
Возвращение в Россию мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2021
© Foto / пресс-служба ЮВО
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Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа и покинул Абхазию 16 декабря.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Российские военные медики вернулись в пункт постоянной дислокации в городе Буденновск Ставропольского края, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
"В Россию, после оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия, вернулся мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа (ЮВО)", - говорится в сообщении.
Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 100 койко-мест совершили марш более 800 км своим ходом на штатной технике.
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Мобильный госпиталь Минобороны России отбыл из Абхазии, отработав четыре месяца
16 декабря, 11:01
Медики пробыли в Абхазии более четырех месяцев.
В пункте постоянной дислокации военных врачей торжественно встретил оркестр ЮВО, медикам вручили государственные и ведомственные награды.
За время работы в Абхазии российские военные медики вылечили 649 жителей республики. Также порядка 2 тысяч человек получили квалифицированную медпомощь.
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