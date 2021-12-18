https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/rossiyskie-mediki-vernulis-na-stavropole-posle-okazaniya-pomoschi-zhitelyam-abkhazii-1036763592.html

Российские медики вернулись на Ставрополье после оказания помощи жителям Абхазии

Российские медики вернулись на Ставрополье после оказания помощи жителям Абхазии

Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа и покинул Абхазию 16 декабря. 18.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-18T11:15+0300

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Российские военные медики вернулись в пункт постоянной дислокации в городе Буденновск Ставропольского края, об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 100 койко-мест совершили марш более 800 км своим ходом на штатной технике.Медики пробыли в Абхазии более четырех месяцев.В пункте постоянной дислокации военных врачей торжественно встретил оркестр ЮВО, медикам вручили государственные и ведомственные награды.За время работы в Абхазии российские военные медики вылечили 649 жителей республики. Также порядка 2 тысяч человек получили квалифицированную медпомощь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/mobilnyy-gospital-minoborony-rossii-otbyl-iz-abkhazii-posle-4-mesyatsev-raboty-1036739195.html

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медицина, юво, мировая пандемия коронавируса covid-19