https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/russkiy-sled-v-ubiystve-kennedi-chem-udivili-rassekrechennye-dokumenty-tsru-1036762741.html

Русский след в убийстве Кеннеди: чем удивили рассекреченные документы ЦРУ

Русский след в убийстве Кеннеди: чем удивили рассекреченные документы ЦРУ

Один из главных вопросов американской политики — "Кто убил Джона Кеннеди" — продолжает тревожить умы. 18.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-18T19:40+0300

2021-12-18T19:40+0300

2021-12-18T19:40+0300

в мире

джон кеннеди-младший

жаклин кеннеди

сша

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. "Есть ли в деле об убийстве Кеннеди информация, которая так или иначе доказывает, что Освальд был агентом ЦРУ либо агентом..." — на этом рассекреченная часть протокола допроса обрывается, ответ главы спецслужбы неизвестен. На нем по-прежнему гриф "секретно". Один из главных вопросов американской политики — "Кто убил Джона Кеннеди" — продолжает тревожить умы. Официальная версия: действовал псих-одиночка. И, может быть, в этом не осталось бы сомнений, если бы наконец рассекретили все документы. Но это откладывают снова и снова. А частичная публикация только подливает масла в огонь. Подробнее в материале Татьяны Мишиной для РИА Новости.Одно ружье. Три выстрелаЭто была предвыборная поездка в проблемный штат — Джон Кеннеди понимал, что визит в Даллас будет непростым, за голоса техасцев еще предстояло побороться. Маршрут лимузина с кортежем на 22 ноября 1963-го разрабатывали агенты Секретной службы, но секрета из этого не делали. Местные газеты сообщили все подробности.Главная улица, длинный лимузин с открытым верхом, несколько мотоциклов, множество людей и камер, на часах — 12:30. Сначала Кеннеди хватается за плечо, через несколько мгновений пуля пробивает ему голову. Жена Жаклин — очевидно, в шоке — перелезает на багажник, чтобы забрать кусок мозга. Эти кадры моментально попали на телеэкраны, трагедия разыгрывалась, по сути, в прямом эфире.Вердикт: три выстрела из карабина произвел Ли Харви Освальд. Преступник находился на шестом этаже здания школьного книгохранилища. Первая пуля пронзила шею Кеннеди и ранила сидящего на переднем сиденье автомобиля губернатора Техаса Джона Конналли. Вторая попала в затылок президента. Через полчаса он скончался.Освальд, по официальной версии, действовал в одиночку. Через два дня после задержания во время конвоирования из полицейского участка его застрелил владелец местного ресторана — якобы по личным мотивам.Выводы комиссии сразу встретили шквалом критики. Сомневались тогда и не верят сейчас: сколько было выстрелов и нападавших, каковы мотивы Освальда, да и вообще — виноват ли он. Каждая деталь вызывает споры. Альтернативных версий — море. А документы следствия публиковали крайне неохотно.Вытащили из архиваВ 1992-м году конгресс принял закон, требующий, чтобы все, связанное с убийством, предали гласности в течение 25 лет. Однако к 2017-му этого не произошло, под грифом "секретно" оставалось около десяти процентов архива комиссии Уоррена. Администрация Дональда Трампа распорядилась обнародовать еще 2800 бумаг, но и это далеко не полный список.В октябре ждали очередную порцию, однако Джо Байден взял паузу на пару месяцев. То, что появилось 15 декабря на сайте Национального управления архивов и записей, — лишь малая часть. Остальное обещают показать в наступающем году. Филип Шенон, специалист по делу Кеннеди, сказал журналу Politico, что кое-что не рассекретят никогда — из соображений безопасности.Сто пятьдесят файлов, ставших доступными любому желающему, не содержат сенсационных откровений, но любопытного там немало. В центре внимания — предполагаемый "советский след" и связи Освальда с Кубой.Гость в Советской России"Добрый день. Говорит Ли Харви Освальд. Я был у вас в прошлую субботу, беседовал с консулом. Не помню его фамилию, но он пообещал отправить телеграмму в Вашингтон. Хотел бы узнать, есть ли какие-то новости?" — взволновано спрашивал некий мужчина сотрудника советского посольства в Мексике, снявшего трубку.В Советский Союз он отправился незадолго до своего двадцатилетия, в октябре 1959-го. Когда служил в морской пехоте, якобы выучил русский язык и сэкономил полторы тысячи долларов из зарплаты. Визу получил в Хельсинки, в Москву прибыл поездом. Практически сразу сообщил о желании получить гражданство. А чтобы не выслали, нанес себе увечья. В итоге ему удалось осесть Минске — работал на заводе электроники, крышу над головой предоставили и постоянно присматривали за странным гостем.Историю бегства бывшего пехотинца некоторые американские газеты опубликовали на первых полосах. Поэтому персонажем он был довольно известным.Через пару лет Освальд передумал оставаться в Советской России: жизнь там ему показалась скучной. И вернулся на родину — вместе с русской женой Мариной и их маленькой дочерью. Поселились в Далласе.Приключения американки в МосквеСудя по опубликованным 15 декабря архивам, у ФБР был вполне "приятный" собеседник среди американских журналистов — Норман Рэй Раннион. Он освещал предвыборную кампанию Кеннеди и Карибский кризис (октябрь 1962-го). Компетентным органам репортер рассказывал о своих знакомствах с советскими коллегами. В записке от 24 октября 1962-го делится впечатлениями о корреспонденте "Известий" в Вашингтоне Барсукове.Мосби была первой американской корреспонденткой, назначенной крупной службой новостей в Москву, а затем в Пекин. Воспоминаниями о России она поделилась в книге "Вид с Народной улицы № 13". Умерла в 1998-м. А Раннион — в 2015-м, в возрасте 85 лет. К пятидесятилетию убийства Кеннеди он написал колонку, вызвавшую шквал комментариев из серии "Освальд этого не делал". "Хорошо, это сделали инопланетяне", — отшучивался журналист.Другие "советские следы" в рассекреченных материалах: 5 марта 1964-го ЦРУ требует у своего операционного офиса запросить информацию о 19 советских гражданах, проживавших в Минске. А через неделю — информацию о Минске с точки зрения истории и геополитики.К слову, Москва поделилась тогда с Вашингтоном всем, что было известно о пребывании Освальда в СССР. Советские газеты писали о нем как о "невротическом маньяке, предателе своей страны".Есть еще такой файл: сотрудник советского посольства в Австралии (якобы водитель-поляк) дважды звонил в американскую дипмиссию в Канберре. Первый раз — 15 октября 1962-го, за год до убийства. Говорил о планируемом покушении на президента, за которое заказчики были готовы заплатить сто тысяч долларов. Австралийские спецслужбы, с которыми в ЦРУ обсуждали эти звонки, назвали информатора сумасшедшим. К тому же в Канберре не выявили ни одного поляка в советском посольстве.Кубинские мотивыОдна из конспирологических теорий гласит: Кеннеди убрали сотрудники ЦРУ и Пентагона с помощью кубинских мигрантов, ненавидевших американского президента из-за его решения не вторгаться на остров и не свергать Фиделя Кастро. Такое миролюбие разочаровало и военных, и спецслужбы, и даже мафию. Ресторатора Руби, убившего Освальда, как раз считают мафиози. Доказательств этой версии — никаких. Однако в опубликованных документах Кубу упоминают достаточно часто.В конце сентября 1963-го Освальд приехал в Мехико и обратился за транзитной визой в кубинское посольство, заявив, что хочет посетить остров по пути в Советский Союз. Пять дней он мыкался между консульствами, ссорился с чиновниками, и ему все-таки отказали. Кубинцы, видимо, испугались, что он скорее навредит, чем поможет строительству социализма. В ходе расследования звучали предположения, что Освальд пытался получить визу, чтобы скрыться после убийства.Немало документов относится к 1970-м. Есть обзор 1975-го о предполагаемых связях Освальда и Кастро. В сентябре 1963-го Фидель дал большое интервью корреспонденту Associated Press Даниелю Харкеру и, мягко говоря, нелестно отзывался об американском президенте. Освальд, очевидно, читал эту статью, вопрос — вдохновился ли ею. Далее — показания Нельсона Дельгадо о том, как именно Освальд собирался попасть на Кубу. Затем — свидетельства еще нескольких человек.В записке от 23 мая 1975-го — информация о том, как некий "важный источник связи" пересказывал тираду разговорчивого третьего секретаря кубинского посольства. Он хвастал в советской дипмиссии: "Погодите, мы вам покажем, на что способны. Вскоре это случится. Подождите — и увидите!" Происходило это в начале ноября 1963-го — за несколько недель до убийства Кеннеди.Еще в одном документе — интересный эпизод, но лишь косвенно относящийся к трагедии. Контакт ЦРУ на Кубе обсуждает, что Фиделя Кастро можно было бы ликвидировать шприцем с ядом, замаскированным под шариковую ручку. И по совпадению — именно 22 ноября 1963-го офицер ЦРУ передает такую ручку агенту в Париже.Стена молчанияДоклады, рукописные заметки, таблицы, пересказы бесед — сведения, собранные ЦРУ, ФБР, Петагоном. Некоторые файлы (сканы оригинальных документов) не прочесть: буквы размыты.Среди кипы бумаг — информация о коммунистах и либералах 1940-х. Самый старый документ — от 11 октября 1941-го: международник Эдвард Картер планировал обсудить комитет помощи Советскому Союзу.Неполнота обнародованных материалов только разжигает фантазию тех, кто сомневается в результатах официального расследования. И чем дольше власти будут скрывать детали, тем больше появится альтернативных теорий. Режиссер-документалист Оливер Стоун уже анонсировал четырехсерийный фильм о "стене молчания" вокруг самого громкого преступления в Америке.

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