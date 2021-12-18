https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/vrachi-yuar-rasskazali-o-techenii-bolezni-u-patsientov-s-omikron-shtammom-koronavirusa-1036762232.html
Врачи ЮАР рассказали о течении болезни у пациентов с омикрон-штаммом коронавируса
Врачи ЮАР рассказали о течении болезни у пациентов с омикрон-штаммом коронавируса
Южная Африка, которая объявила об обнаружении нового варианта 25 ноября, рассматривается как пример того, что может произойти с "омикроном" в другом месте. 18.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-18T08:45+0300
2021-12-18T08:45+0300
2021-12-18T08:45+0300
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вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. При заражении омикрон-штаммом коронавируса риск госпитализации значительно ниже, чем ранее, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления официальных лиц здравоохранения ЮАР, страны происхождения нового варианта возбудителя.Министр здравоохранения Джо Фахла заявил журналистам, что только 1,7% лиц с выявленным COVID-19 потребовалась госпитализация на второй неделе четвертой волны. На второй неделе распространения третьей волны, соответствующей штамму "дельта", госпитализация требовалась в 19% случаях.Количество новых случаев на этой неделе, когда поднимается новая волна заражения, насчитывалось более 20 тысяч в день по сравнению с 4,4 тысячи на той же по счету неделе в рамках минувшей третьей волны. Это еще одно свидетельство высокой скорости распространения нового штамма, с которой сейчас сталкиваются и ряд других стран — например, Великобритания.В настоящее время в больницах Южной Африки находится около 7,6 тысячи человек с COVID-19, что составляет около 40% от пиковых показателей во второй и третьей волнах.Более 90% смертей в больницах приходятся на непривитых или неполностью вакцинированных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/gintsburg-zayavil-ob-effektivnosti-sputnika-v-ot-omikron-shtamma-1036757542.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Врачи ЮАР рассказали о течении болезни у пациентов с омикрон-штаммом коронавируса
Южная Африка, которая объявила об обнаружении нового варианта 25 ноября, рассматривается как пример того, что может произойти с "омикроном" в другом месте.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik.
При заражении омикрон-штаммом коронавируса риск госпитализации значительно ниже, чем ранее, пишет Bloomberg
со ссылкой на заявления официальных лиц здравоохранения ЮАР, страны происхождения нового варианта возбудителя.
Министр здравоохранения Джо Фахла заявил журналистам, что только 1,7% лиц с выявленным COVID-19 потребовалась госпитализация на второй неделе четвертой волны. На второй неделе распространения третьей волны, соответствующей штамму "дельта", госпитализация требовалась в 19% случаях.
Количество новых случаев на этой неделе, когда поднимается новая волна заражения, насчитывалось более 20 тысяч в день по сравнению с 4,4 тысячи на той же по счету неделе в рамках минувшей третьей волны. Это еще одно свидетельство высокой скорости распространения нового штамма, с которой сейчас сталкиваются и ряд других стран — например, Великобритания.
Ученые предупреждают, что у других стран могут быть иные условия, поскольку население ЮАР сравнительно молодо. От 70% до 80% граждан также могли сталкиваться с COVID-19, то есть имеют определенный уровень защиты.
В настоящее время в больницах Южной Африки находится около 7,6 тысячи человек с COVID-19, что составляет около 40% от пиковых показателей во второй и третьей волнах.
Более 90% смертей в больницах приходятся на непривитых или неполностью вакцинированных.