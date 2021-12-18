Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/vrachi-yuar-rasskazali-o-techenii-bolezni-u-patsientov-s-omikron-shtammom-koronavirusa-1036762232.html
Врачи ЮАР рассказали о течении болезни у пациентов с омикрон-штаммом коронавируса
Врачи ЮАР рассказали о течении болезни у пациентов с омикрон-штаммом коронавируса
Южная Африка, которая объявила об обнаружении нового варианта 25 ноября, рассматривается как пример того, что может произойти с "омикроном" в другом месте. 18.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-18T08:45+0300
2021-12-18T08:45+0300
в мире
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036382113_0:204:2917:1844_1920x0_80_0_0_3f62f6e726ba8a68a4f4d1c1f5008fcc.jpg
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. При заражении омикрон-штаммом коронавируса риск госпитализации значительно ниже, чем ранее, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления официальных лиц здравоохранения ЮАР, страны происхождения нового варианта возбудителя.Министр здравоохранения Джо Фахла заявил журналистам, что только 1,7% лиц с выявленным COVID-19 потребовалась госпитализация на второй неделе четвертой волны. На второй неделе распространения третьей волны, соответствующей штамму "дельта", госпитализация требовалась в 19% случаях.Количество новых случаев на этой неделе, когда поднимается новая волна заражения, насчитывалось более 20 тысяч в день по сравнению с 4,4 тысячи на той же по счету неделе в рамках минувшей третьей волны. Это еще одно свидетельство высокой скорости распространения нового штамма, с которой сейчас сталкиваются и ряд других стран — например, Великобритания.В настоящее время в больницах Южной Африки находится около 7,6 тысячи человек с COVID-19, что составляет около 40% от пиковых показателей во второй и третьей волнах.Более 90% смертей в больницах приходятся на непривитых или неполностью вакцинированных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/gintsburg-zayavil-ob-effektivnosti-sputnika-v-ot-omikron-shtamma-1036757542.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036382113_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_6abbd652d081df57e53942929d19b893.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Врачи ЮАР рассказали о течении болезни у пациентов с омикрон-штаммом коронавируса

08:45 18.12.2021
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Южная Африка, которая объявила об обнаружении нового варианта 25 ноября, рассматривается как пример того, что может произойти с "омикроном" в другом месте.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. При заражении омикрон-штаммом коронавируса риск госпитализации значительно ниже, чем ранее, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления официальных лиц здравоохранения ЮАР, страны происхождения нового варианта возбудителя.
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2021
Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" от омикрон-штамма
Вчера, 15:55
Министр здравоохранения Джо Фахла заявил журналистам, что только 1,7% лиц с выявленным COVID-19 потребовалась госпитализация на второй неделе четвертой волны. На второй неделе распространения третьей волны, соответствующей штамму "дельта", госпитализация требовалась в 19% случаях.
Количество новых случаев на этой неделе, когда поднимается новая волна заражения, насчитывалось более 20 тысяч в день по сравнению с 4,4 тысячи на той же по счету неделе в рамках минувшей третьей волны. Это еще одно свидетельство высокой скорости распространения нового штамма, с которой сейчас сталкиваются и ряд других стран — например, Великобритания.
Ученые предупреждают, что у других стран могут быть иные условия, поскольку население ЮАР сравнительно молодо. От 70% до 80% граждан также могли сталкиваться с COVID-19, то есть имеют определенный уровень защиты.
В настоящее время в больницах Южной Африки находится около 7,6 тысячи человек с COVID-19, что составляет около 40% от пиковых показателей во второй и третьей волнах.
Более 90% смертей в больницах приходятся на непривитых или неполностью вакцинированных.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:01Президент посетил сельхозярмарку на платформе "Гума"
13:07В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей
12:22Родители и дети: ставим личные границы
12:00Генпрокурор Абхазии прокомментировал отказ Парламента снять неприкосновенность с депутатов
11:15Российские медики вернулись на Ставрополье после оказания помощи жителям Абхазии
10:29Абхазия начала получать переток электроэнергии из России
10:08Инфекционист о главной опасности штамма "омикрон": даже не догадываетесь
09:35Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия
08:45Врачи ЮАР рассказали о течении болезни у пациентов с омикрон-штаммом коронавируса
ВчераДве пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
ВчераПосол Абхазии в Венесуэле встретился с вице-министром по делам Европы МИД республики
ВчераПремию имени Искандера вручили в Москве
ВчераНосович: Запад признает равноправие России в результате серьезного международного кризиса
ВчераВ Кремле заявили о "ползучем" движении НАТО в сторону России
ВчераПервая онлайн-встреча состоится в рамках абхазо-сирийского Комитета по сотрудничеству
ВчераРазрушение ДОН: инициатива США с опасными последствиями
ВчераМЧС Абхазии и российские пограничники провели рейд в акватории Гагры
ВчераВ горах Сочи объявлена лавинная опасность
ВчераТакие обстоятельства: Калягина о пятилетии "Абхазского союза туризма"
ВчераГинцбург заявил об эффективности "Спутника V" от омикрон-штамма