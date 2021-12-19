https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/bez-prazdnika-ne-ostavim-kak-v-abkhazii-gotovyatsya-vstretit-novyy-god-1036827635.html

"Без праздника не оставим": как в Абхазии готовятся встретить Новый год

"Без праздника не оставим": как в Абхазии готовятся встретить Новый год

По всей Абхазии уже наряжают елки, готовятся к встрече Нового года. Однако в этом году из-за продолжающейся пандемии коронавируса в большинстве районов... 19.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-19T14:35+0300

2021-12-19T14:35+0300

2021-12-19T15:19+0300

в абхазии

новости

новый год

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Как в городах и районах Абхазии готовятся к Новому году, какими будут елки, и что готовят для жителей и гостей республики, читайте в материале Sputnik.Без концерта, но с салютомВ Сухуме уже наряжают главную елку страны. Как и в предыдущие годы новогодняя красавица будет стоять на площади Свободы. Территория вокруг елки также украшают светодиодными иллюминациями. С 20 декабря на площади начнут работать павильоны, в которых все желающие смогут купить горячие напитки и сладости.С 25 декабря заработают и детский каток и кинотеатр на открытом воздухе.Но вот традиционного концерта в новогоднюю ночь не будет, чтобы не допустить массового скопления людей. Будет только телетрансляция записи."У нас действуют запретные меры, надо будет их соблюдать. Но в то же время оставить без праздника мы не имеем право. Поэтому условия для того, чтобы люди праздновали, мы создадим", - пояснил мэр столицы Беслан Эшба.А после полуночи в столице будут фейрверки и салюты.Голубой огонек в ГагреВ Гагре уже устанавливают главную районную елку. В этом году она будет красоваться на площади в парке Славы. Территорию вокруг елки украсят светодиодной иллюминацией. Завершить работы планируют к 25 декабря.Новогоднего концерта здесь, как и в столице не будет из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Но жителям и гостям Гагры расстраиваться не стоит - заранее запишут Голубой огонек, который будут транслировать по местному телевидению."Мы готовили сказочный спектакль, который хотели показать на площади у елки. Там же мы хотели провести концертную программу. Но так как сейчас это все запретили, мы переходим на онлайн поздравительную версию. Мы запишем Голубой огонек и покажем по Гагра-ТВ в новогоднюю ночь. В нем будут участвовать все звезды Абхазии, которые давно себя зарекомендовали, также юные таланты. В общем будут звезды абхазской эстрады", - рассказала начальник отдела культуры при Администрации Гагрского района Мадина Бганба.К Новому году местные власти для детей приглашают Деда мороза, который будет раздавать подарки. А малоимущим и многодетным семьям раздадут бытовую технику, которую они запрашивали.В Пицунде оформление елки завершают 25 декабря. Уже украсили все центральные улицы города гирляндами и светодиодными лентами в виде звездочек, оленей. А вот концертной программы не будет. Из-за ковида.Ярмарка и детские утренникиВ Гудауте для жителей и гостей снова готовится очередной сюрприз. Оформление новогоднего дерева, как отмечает дизайнер Кристина Гумба, будет отличаться от прошлогоднего. Украсят и территорию вокруг елки гирляндами."Мы уже ставим елку. Планируем завершить оформление до 24 декабря. Елку оформляем по-новому, отличается от прошлогодней. Оформление будет вообще не похожей на прошлогоднюю. Новая идея, насколько это будет сюрпризом не знаю, ничего глобального. В этом году закупили новые игрушки. Территорию вокруг елки будем оформлять гирляндами. Будет фуд-зона, где желающие смогут покупать горячие напитки. Еще приобрели аппаратуру, будем проводить кинопоказы для детей", - поделилась планами Гумба.24 декабря в 13:00 на площади у елки запланирована ярмарка с участием местных мастеров. А 30 декабря в 16:00 у елки проведут детское шоу. 31 декабря после полуночи будет фейрверк.В Новом Афоне, как и в прошлом году, елку поставят в парке. А территорию вокруг украсят светодиодными лентами. Концертной программы не намечается, но 31 декабря после полуночи жители и гости города могут наблюдать за фейерверком.С насыщенной программойНа главной площади Очамчыры уже полным ходом идет оформление елки. Увидеть дерево во всей красе можно будет уже 27 декабря."Процесс идет. Площадь еще не украшена, но улицы уже украшаем. Одна елка у администрации уже украшена. Центральную елку уже устанавливаем. В этом году возле главной районной елки будет много фотозон. Улицы освещены уже гирляндами", - рассказали в отделе культуры Администрации района.Новогодняя программа, как обещают местные власти, будет насыщенная. С 27 числа по 31 планируют проводить интерактивные игры и аттракционы для детей, каждый вечер у елки Дед Мороз и Снегурочка будут разыгрывать подарки. А 31 декабря после полуночи начнется концерт с участием звезд абхазской эстрады. Будут и фейерверки."В общем в этом году подготовка к Новому году идет очень хорошо. Будет два ярмарочных домиках, где люди смогут приобрести и горячие напитки, и сладости", - добавили в Администрации.Новый год на карантинеВ Ткуарчале елка в этом году ничем не будет отличаться от прошлогодней. Ставят ее также на площади перед домом культуры. Концертной программы в Ткуарчале не намечается - всему виной карантин в городе. Но на площади у елки по вечерам будет звучать новогодняя музыка для настроения.Избушка Деда Мороза и концертВ Галском районе уже закупили новые игрушки и начали оформлять новогоднюю красавицу. А территорию вокруг елки украсят светодиодными иллюминациями и избушкой-домиком Деда мороза, которую специально построят местные мастера."Местные мастера отозвались построить избушку. Сказали, что их нужно только материалами обеспечить", - рассказал замглавы Администрации Джамбул Кортава.На площади поставят и палатки для продажи фруктов, напитков и сладостей. Вырученные средства направят на помощь семьям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.31 декабря на площади у елки начнется концерт с участием местных танцоров и певцов. На концерте будут выступать местные танцоры и певцы.

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новости, новый год