https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/gosti-k-novomu-godu-zhdat-li-v-abkhazii-rossiyskikh-turistov-na-zimnie-kanikuly-1036544366.html

Гости к Новому году: ждать ли в Абхазии российских туристов на зимние каникулы

Гости к Новому году: ждать ли в Абхазии российских туристов на зимние каникулы

На пресс-конференции 24 ноября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что Абхазия вошла в список популярных направлений... 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T09:15+0300

2021-12-01T09:15+0300

2021-12-01T09:15+0300

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Более 70 отелей предлагают размещение на зимние каникулы в Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов.По его словам, среди объектов размещения отели как эконом класса, так и высокого. Гостиницы предлагают туристам полноценный рацион, экскурсионные и праздничные программы, бассейн.Эксперт отметил, что по сравнению с предыдущими годами, отмечается прирост туристов. В основном, они приезжают на три-четыре дня, около 20 процентов заезжают на десять и более дней."Приезжать будут скорее всего люди, которые уже бывали в Абхазии, каких-то неожиданностей для них быть не должно, это люди, которые понимают, что их ждет. Опасаться, что будет новая волна коронавируса не приходится. Туристы многие вакцинированы, массовая вакцинация дала плоды, в Абхазии приедут люди в большей степени вакцинированные", - добавил он.Косилов добавил, что в 2021 году увеличилось и количество фрилансеров, которые приезжают в Абхазию на длительный срок для удаленной работы. Часть из них бронирует жилье у туроператоров, часть – самостоятельно.Заместитель директора по бронированию и размещению курорта Пицунда Павел Киртбая рассказал, что курорт принимает зимних туристов впервые после Отечественной войны народа Абхазии. Ожидается, что зимние каникулы с 23 декабря по 3 января в Пицунде проведут более 200 туристов. В целом, в Пицунде в 2021 году отдохнули 33 тысяч человек.По словам директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, Абхазия вошла в список популярных направлений для отдыха на Новый год среди российских туристов. В 2021 году Абхазию посетило полтора миллиона туристов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/abkhaziya-voshla-v-top-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-na-novyy-god-1036468096.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/strana-dlya-dushi-pochemu-nado-ekhat-v-abkhaziyu-v-nesezon-1036364727.html

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отдых в абхазии, новости, новый год