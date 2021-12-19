https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/gensek-nato-vystupil-protiv-idei-konferentsii-s-rossiey-o-sferakh-vliyaniya-1036827038.html

Генсек НАТО выступил против идеи конференции с Россией о сферах влияния

Генсек НАТО выступил против идеи конференции с Россией о сферах влияния

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи конференции с Россией о сферах влияния в интервью газете Journal de... 19.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-19T13:17+0300

2021-12-19T13:17+0300

2021-12-19T13:25+0300

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи конференции с Россией о сферах влияния в интервью газете Journal de Dimanche.Ранее в контексте обсуждения перспектив членства Украины в НАТО он заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния"."Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление", - заявил Столтенберг изданию.Вместо этого генсек НАТО выступил за обсуждение с Москвой мер укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряженности.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/my-ikh-chestno-predupredili-pered-nato-provedena-krasnaya-liniya-1036762373.html

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