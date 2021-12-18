https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/my-ikh-chestno-predupredili-pered-nato-provedena-krasnaya-liniya-1036762373.html

Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия

Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия

Ровно месяц спустя после того, как Владимир Путин заявил, что "надо добиваться предоставления серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на... 18.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-18T09:35+0300

2021-12-18T09:35+0300

2021-12-18T09:35+0300

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Россия теперь уже официально провела свои красные линии - и никто не может говорить, что не слышал о них, пишет Петр Акопов для РИА Новости.Сами проекты были переданы США в среду, а ответ на них мы получили уже в четверг. Нет, это был не официальный ответ на наше предложение, но он все равно не оставляет сомнений насчет будущей реакции.Что предлагает Москва в своих проектах? Дать взаимные гарантии безопасности, "не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности" другой стороны. И самое главное, ключевое — Запад должен взять на себя обязательства отказаться от попыток расширения на восток, признать невозможность дальнейшей экспансии на территорию русского мира и в зоны наших национальных интересов. Это наши красные линии, и они четко обозначены в проекте договора с США:Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество".В договоре всего восемь статей, и эта, четвертая, ключевая: границы СССР (за исключением Прибалтики) обозначаются Россией как та красная линия, которую атлантисты обязуются не пересекать. Потому что это наше — земля, зона жизненных интересов, сфера влияния — называйте как хотите.При этом Россия тоже готова взять на себя обязательства не угрожать американской безопасности. Об этом говорится в статье пятой:Это неактуально для США? Так же как и содержащееся в статье третьей обязательство "не использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны"? И что Америке с того, что Россия возьмет на себя обязательство не размещать свои базы в Мексике? Их там и так нет. Конечно, но ведь и на Кубе в 1952-м наших ракет не было.Но смысл наших предложений не в том, чтобы предвидеть будущие угрозы безопасности США, а в том, чтобы подчеркнуть совершенную неадекватность американских рассуждений о русской угрозе миру. Нас обвиняет в экспансии и агрессивном поведении тот, кто контролирует немалую часть мира, — и напомнить об этом призвана статья седьмая проекта договора, в которой говорится о том, что "Стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего Договора, на национальную территорию". Понятно, что США вернут ядерное оружие домой только тогда, когда англосаксонский проект мирового господства окончательно рухнет, но напоминать о том, кто есть кто, все равно нужно и сейчас.Ой, ну что эта Россия может сделать? Только пугать: НАТО и США все равно ничего подобного нынешнему проекту не подпишут, а говорить Москва может что угодно. Примерно так рассуждает часть атлантической элиты, и поэтому уже в четверг (то есть на следующий день после того, как Россия передала проекты американцам) генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что "мы не пойдем на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь" и не откажемся от расширения альянса:"НАТО в последние годы подтвердила, что ее политика открытых дверей — это не только слова, но и действия. В том числе за счет приглашения новых стран: Черногория и Северная Македония стали членами, то есть мы расширились за последние годы за счет двух новых членов, невзирая на протесты со стороны России. Мы также поддерживаем Украину в ее стремлении стать ближе к членству в НАТО… Я присутствовал на саммите в Бухаресте в 2008 году, когда все союзники согласились с тем, что Украина станет членом альянса. Мы придерживаемся этого решения и других решений, принятых после этого саммита...Послание России таково, что Украина является суверенным государством и может выбирать свой путь, а союзники могут решать, когда Украина готова стать членом альянса. Сейчас мы сосредоточены на реформах, чтобы Украина могла соответствовать стандартам НАТО".То есть мы еще только отправили свои проекты Западу, а нам уже дают понять, что никого наши проблемы не волнуют? Мало ли что вы себе в своей Московии напридумывали, а Киев теперь наш, и когда захотим, тогда и оформим свои права на него.Но дело в том, что это не наши проблемы, а общие. Если Запад не хочет замечать наши красные линии (точнее, делает вид, что не хочет замечать), то это в первую очередь его проблема, а не наша. Да, мы пережили катастрофу распада своего государства и очень многое потеряли, но это не значит, что мы будем вечно отступать. Отступление закончилось уже давно, а в 2007-м в Мюнхене для особо непонятливых Путин даже все разъяснил. Но потом был февраль 2014-го, когда англосаксы смогли остановить разворот Украины к России. Ни Крым, ни срыв попыток изоляции России не убедили самых упертых из них в том, что Россия настроена более чем серьезно: для нас вопрос геополитической ориентации и исторической принадлежности Украины не является предметом для дискуссий.Потому что Европе необходимо нормальное партнерство с Россией: без него она не станет тем, чем хочет стать, то есть самостоятельным центром силы в новом миропорядке. Штатам же Украина нужна лишь для давления на Россию, для сдерживания и манипуляции нашей страной, но на этом пути все возможности они уже исчерпали. Остается только последняя — шантажировать Россию возможностью включения Украины в НАТО, то есть полным и бесповоротным отторжением части русских земель от исторической России.Но это блеф: атлантисты при всех их аппетитах не пойдут на открытый конфликт с Россией, они не хотят и боятся его. Даже разумные англосаксонские стратеги понимают, что у Запада нет сил долго удерживать Украину в своей орбите, законы русской истории (как и законы геополитики) все равно сработают. Нынешний кризис вокруг мифической угрозы русского вторжения на Украину, раздутый атлантистами специально для демонизации России, показал главное — напугав сам себя скорым вторжением, Запад дал ответ на важнейший вопрос. Он не будет брать Украину под свой военно-политический зонтик ни сейчас, ни в дальнейшем. Что бы ни говорил Столтенберг, которому, кстати, уже пора готовиться к переходу на работу главой норвежского Центробанка.Вне зависимости от того, будут ли подписаны договор с США и соглашение с НАТО, Россия все равно обеспечит свою безопасность на западном направлении. И получит гарантии — не сейчас, а потом. Не от нынешнего Запада, а от того, что останется от него после развала атлантического проекта. Но и до этого времени пересекать наши красные линии лучше даже не пытаться, потому что они уже обозначены. Мы честно всех предупредили.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/v-kremle-zayavili-o-polzuchem-dvizhenii-nato-v-storonu-rossii--1036760466.html

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

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политика, в мире, россия, нато, колумнисты