https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/gintsburg-rasskazal-skolko-raz-mozhno-revaktsinirovatsya-sputnikom-v-1036829113.html

Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"

Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"

В Абхазии от коронвируса вакцинировлись около 13 тысяч человек, заболели за все время более 36 тысяч человек. 19.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-19T16:34+0300

2021-12-19T16:34+0300

2021-12-19T16:41+0300

новости

россия

вакцинация

коронавирус - 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/13/1036829070_0:26:3073:1754_1920x0_80_0_0_ec627d8911083d8fb229a39a84f4a28d.jpg

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Ревакцинироваться "Спутником V" можно каждые шесть месяцев и бесконечное количество раз, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Каждые полгода можно ревакцинироваться "Спутником"… Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз", - сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится в Абхазии российским препаратом "Спутник V". Это первая зарегистрированная в мире прививка для профилактики коронавирусной инфекции, одобрена более чем в 70 странах с общим населением более четырех миллиардов человек.В России созданы и другие вакцины: "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора, "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, "Спутник Лайт", а также первая вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/v-voz-nazvali-prichinu-zaderzhki-s-odobreniem-sputnika-v-1036824213.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, вакцинация, коронавирус - 2021