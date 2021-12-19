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Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"
Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"
В Абхазии от коронвируса вакцинировлись около 13 тысяч человек, заболели за все время более 36 тысяч человек. 19.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-19T16:34+0300
2021-12-19T16:41+0300
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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Ревакцинироваться "Спутником V" можно каждые шесть месяцев и бесконечное количество раз, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Каждые полгода можно ревакцинироваться "Спутником"… Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз", - сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится в Абхазии российским препаратом "Спутник V". Это первая зарегистрированная в мире прививка для профилактики коронавирусной инфекции, одобрена более чем в 70 странах с общим населением более четырех миллиардов человек.В России созданы и другие вакцины: "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора, "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, "Спутник Лайт", а также первая вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/v-voz-nazvali-prichinu-zaderzhki-s-odobreniem-sputnika-v-1036824213.html
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новости, россия, вакцинация, коронавирус - 2021

Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"

16:34 19.12.2021 (обновлено: 16:41 19.12.2021)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВведение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В Абхазии от коронвируса вакцинировлись около 13 тысяч человек, заболели за все время более 36 тысяч человек.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Ревакцинироваться "Спутником V" можно каждые шесть месяцев и бесконечное количество раз, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Каждые полгода можно ревакцинироваться "Спутником"… Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз", - сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
Вакцинация от коронавируса проводится в Абхазии российским препаратом "Спутник V". Это первая зарегистрированная в мире прививка для профилактики коронавирусной инфекции, одобрена более чем в 70 странах с общим населением более четырех миллиардов человек.
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В России созданы и другие вакцины: "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора, "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, "Спутник Лайт", а также первая вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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