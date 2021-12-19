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Представитель ВОЗ назвал причину задержки с одобрением "Спутника V"
Представитель ВОЗ назвал причину задержки с одобрением "Спутника V"
"Спутник V" признан в более чем 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, что превышает 50% населения Земли. Эффективность препарата оценивается... 19.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-19T08:45+0300
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в беседе с телеканалом RT объяснила причины задержки признания российской вакцины "Спутник V" со стороны организации.Она назвала неправильными утверждения, что ВОЗ лицензирует препараты исключительно западного производства, приведя в пример признанные организацией вакцины из Китая и Индии."Опять же, для некоторых вакцин, так сказать, "традиционного Запада", процесс занимает длительное время, потому что нам требуется техническая информация, которую мы должны получить в полном объеме", - добавила представитель ВОЗ.Как заявлял в начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко, все барьеры по "Спутнику V" в ВОЗ удалось снять, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет разрешения со стороны организации в ближайшие пару месяцев.В декабре в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что инспекция приедет в Россию для оценки вакцины не ранее января 2022 года. Глава европейского отделения организации Ханс Клюге заявлял, что ВОЗ может признать "Спутник V" в первом квартале 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/glava-rfpi-prepyatstviya-na-puti-odobreniya-sputnika-v-v-voz-neznachitelny-1036572055.html
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Представитель ВОЗ назвал причину задержки с одобрением "Спутника V"

08:45 19.12.2021 (обновлено: 08:51 19.12.2021)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцинация от Covid-19 в Екатеринбурге
Вакцинация от Covid-19 в Екатеринбурге - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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"Спутник V" признан в более чем 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, что превышает 50% населения Земли. Эффективность препарата оценивается в 97,6% — по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в беседе с телеканалом RT объяснила причины задержки признания российской вакцины "Спутник V" со стороны организации.

"Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину "Спутник V" и ждем дополнительную информацию. Но оценка, процесс, продолжается", - рассказала Харрис.

Она назвала неправильными утверждения, что ВОЗ лицензирует препараты исключительно западного производства, приведя в пример признанные организацией вакцины из Китая и Индии.
"Опять же, для некоторых вакцин, так сказать, "традиционного Запада", процесс занимает длительное время, потому что нам требуется техническая информация, которую мы должны получить в полном объеме", - добавила представитель ВОЗ.
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Глава РФПИ: препятствия на пути одобрения "Спутника V" в ВОЗ незначительны
3 декабря, 08:45
Как заявлял в начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко, все барьеры по "Спутнику V" в ВОЗ удалось снять, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет разрешения со стороны организации в ближайшие пару месяцев.
В декабре в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что инспекция приедет в Россию для оценки вакцины не ранее января 2022 года. Глава европейского отделения организации Ханс Клюге заявлял, что ВОЗ может признать "Спутник V" в первом квартале 2022 года.
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