https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/v-voz-nazvali-prichinu-zaderzhki-s-odobreniem-sputnika-v-1036824213.html

Представитель ВОЗ назвал причину задержки с одобрением "Спутника V"

Представитель ВОЗ назвал причину задержки с одобрением "Спутника V"

"Спутник V" признан в более чем 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, что превышает 50% населения Земли. Эффективность препарата оценивается... 19.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-19T08:45+0300

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в беседе с телеканалом RT объяснила причины задержки признания российской вакцины "Спутник V" со стороны организации.Она назвала неправильными утверждения, что ВОЗ лицензирует препараты исключительно западного производства, приведя в пример признанные организацией вакцины из Китая и Индии."Опять же, для некоторых вакцин, так сказать, "традиционного Запада", процесс занимает длительное время, потому что нам требуется техническая информация, которую мы должны получить в полном объеме", - добавила представитель ВОЗ.Как заявлял в начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко, все барьеры по "Спутнику V" в ВОЗ удалось снять, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет разрешения со стороны организации в ближайшие пару месяцев.В декабре в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что инспекция приедет в Россию для оценки вакцины не ранее января 2022 года. Глава европейского отделения организации Ханс Клюге заявлял, что ВОЗ может признать "Спутник V" в первом квартале 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/glava-rfpi-prepyatstviya-na-puti-odobreniya-sputnika-v-v-voz-neznachitelny-1036572055.html

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