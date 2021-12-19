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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться в зоне влияния холодного атмосферного фронта с северо-запада. 19.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-19T15:27+0300

2021-12-19T15:27+0300

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. В понедельник, 20 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – низкое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии