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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться в зоне влияния холодного атмосферного фронта с северо-запада. 19.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-19T15:27+0300
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. В понедельник, 20 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – низкое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 декабря

15:27 19.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Радуга
Радуга - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться в зоне влияния холодного атмосферного фронта с северо-запада.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. В понедельник, 20 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – низкое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 13-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
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