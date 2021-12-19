Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/virusologi-otsenili-teoriyu-ob-iskusstvennom-proiskhozhdenii-omikrona-1036825201.html
Вирусологи оценили теорию об искусственном происхождении "омикрона"
Вирусологи оценили теорию об искусственном происхождении "омикрона"
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Российские вирусологи Петр Чумаков, Виталий Зверев и Сергей Нетесов оценили версию об искусственном происхождении омикрон-штамма... 19.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-19T10:30+0300
2021-12-19T10:31+0300
новости
россия
коронавирус - 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102563/79/1025637996_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_60fdc1fa9de118cb17c8acaecbe36527.jpg
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Российские вирусологи Петр Чумаков, Виталий Зверев и Сергей Нетесов оценили версию об искусственном происхождении омикрон-штамма COVID-19 в эфире "Радио России", сообщает РИА Новости.По мнению заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Чумакова, новый вариант коронавируса может оказаться "живой вакциной", созданной биохакерами, но по такому пути никто не идет официально.В свою очередь научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Зверев и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Нетесов считают, что искусственное происхождение штамма "омикрон" маловероятно."Я на 99 процентов уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто", - отметил Нетесов."Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя", - заявил Зверев.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев заражения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/nazvany-neobychnye-simptomy-omikron-shtamma-1036815482.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102563/79/1025637996_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_5279f0b7566601e2b6896ae7d36d1e20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, россия, коронавирус - 2021

Вирусологи оценили теорию об искусственном происхождении "омикрона"

10:30 19.12.2021 (обновлено: 10:31 19.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Медицина
Медицина - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Российские вирусологи Петр Чумаков, Виталий Зверев и Сергей Нетесов оценили версию об искусственном происхождении омикрон-штамма COVID-19 в эфире "Радио России", сообщает РИА Новости.
По мнению заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Чумакова, новый вариант коронавируса может оказаться "живой вакциной", созданной биохакерами, но по такому пути никто не идет официально.

"Есть такая проблема – биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас", - заявил ученый.

В свою очередь научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Зверев и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Нетесов считают, что искусственное происхождение штамма "омикрон" маловероятно.
"Я на 99 процентов уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто", - отметил Нетесов.
Врач делает больному тест на коронавирус - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2021
Названы необычные симптомы омикрон-штамма
Вчера, 16:25
"Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя", - заявил Зверев.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев заражения.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:17Генсек НАТО выступил против идеи конференции с Россией о сферах влияния
13:12Надежда Топуридзе о смерти сестры Лианы: мы все дали клятву и пошли на фронт
12:35Как распознать абхазский мандарин
11:31Новые классы и лаборатории появились в Сухумском колледже после ремонта
11:15Этот парламент уже никому не нужен
10:39"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен
10:30Вирусологи оценили теорию об искусственном происхождении "омикрона"
09:20Выстрел в спину: кто ответил за смерть посла Андрея Карлова
08:45Представитель ВОЗ назвал причину задержки с одобрением "Спутника V"
ВчераСто новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
ВчераРусский след в убийстве Кеннеди: чем удивили рассекреченные документы ЦРУ
ВчераПрозрачная нежность мгновений: миры Симоны Спафопуло
ВчераМихеев о легализации извращения Западом: захват власти через разрушение мозгов
ВчераРоссийский эксперт оценил решение о создании "Абхазских авиалиний"
ВчераНазваны необычные симптомы омикрон-штамма
ВчераБоксер Харитон Агрба проведет бой за титул IBF European
ВчераАвиатор о создании "Абхазских авиалиний": люди полетят, если обеспечить качественный отдых
ВчераПрезидент посетил сельхозярмарку на платформе "Гума"
ВчераВ Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей
ВчераРодители и дети: ставим личные границы