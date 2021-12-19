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Вирусологи оценили теорию об искусственном происхождении "омикрона"
Вирусологи оценили теорию об искусственном происхождении "омикрона"
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Российские вирусологи Петр Чумаков, Виталий Зверев и Сергей Нетесов оценили версию об искусственном происхождении омикрон-штамма... 19.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Российские вирусологи Петр Чумаков, Виталий Зверев и Сергей Нетесов оценили версию об искусственном происхождении омикрон-штамма COVID-19 в эфире "Радио России", сообщает РИА Новости.По мнению заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Чумакова, новый вариант коронавируса может оказаться "живой вакциной", созданной биохакерами, но по такому пути никто не идет официально.В свою очередь научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Зверев и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Нетесов считают, что искусственное происхождение штамма "омикрон" маловероятно."Я на 99 процентов уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто", - отметил Нетесов."Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя", - заявил Зверев.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев заражения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/nazvany-neobychnye-simptomy-omikron-shtamma-1036815482.html
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik.
Российские вирусологи Петр Чумаков, Виталий Зверев и Сергей Нетесов оценили версию об искусственном происхождении омикрон-штамма COVID-19 в эфире "Радио России", сообщает РИА Новости
.
По мнению заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Чумакова, новый вариант коронавируса может оказаться "живой вакциной", созданной биохакерами, но по такому пути никто не идет официально.
"Есть такая проблема – биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас", - заявил ученый.
В свою очередь научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Зверев и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Нетесов считают, что искусственное происхождение штамма "омикрон" маловероятно.
"Я на 99 процентов уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто", - отметил Нетесов.
"Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя", - заявил Зверев.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев заражения.