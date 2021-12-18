https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/nazvany-neobychnye-simptomy-omikron-shtamma-1036815482.html
Названы необычные симптомы омикрон-штамма
Названы необычные симптомы омикрон-штамма
Британские исследователи из ZOE COVID Study, основываясь на данных пользователей своего приложения, опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм... 18.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-18T16:25+0300
2021-12-18T16:25+0300
2021-12-18T16:25+0300
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Опубликован список особенностей, отличающих омикрон-штамм от предыдущих вариаций коронавируса. СМИ также пишут еще об одном симптоме "омикрона", который встречается реже - потеря аппетита.По мнению ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству омикрон-штамм станет доминирующим в Британии. Специалист также предположил, что заболеваемость этим вариантом COVID-19 будет выше всех чисел, что когда-либо фиксировались.Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира.Кроме того, новый штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, точные причины этого пока неизвестны.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила штамму B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев.Специалисты считают, что заражаться "омикроном" могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/infektsionist-o-glavnoy-opasnosti-shtamma-omikron-dazhe-ne-dogadyvaetes--1036755286.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/vrachi-yuar-rasskazali-o-techenii-bolezni-u-patsientov-s-omikron-shtammom-koronavirusa-1036762232.html
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Названы необычные симптомы омикрон-штамма
Британские исследователи из ZOE COVID Study, основываясь на данных пользователей своего приложения, опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Опубликован список особенностей, отличающих омикрон-штамм от предыдущих вариаций коронавируса.
Так, согласно сообщениям заболевших COVID-19 из Лондона, наиболее часто среди симптомов нового варианта заболевания встречаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, а также першение в горле.
СМИ также пишут еще об одном симптоме "омикрона", который встречается реже - потеря аппетита.
По мнению ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству омикрон-штамм станет доминирующим в Британии. Специалист также предположил, что заболеваемость этим вариантом COVID-19 будет выше всех чисел, что когда-либо фиксировались.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира.
По данным организации, "омикрон" распространяется значительно быстрее штамма "дельта" в странах с документально подтвержденной передачей вируса внутри сообществ. Согласно информации организации, там число случаев увеличивается вдвое за полтора - три дня.
Кроме того, новый штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, точные причины этого пока неизвестны.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила штамму B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев.
Специалисты считают, что заражаться "омикроном" могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.