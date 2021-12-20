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Более 30 терактов предотвратили в России в 2021 году
Более 30 терактов предотвратили в России в 2021 году
Сотрудники органов безопасности отмечают свой профессиональный праздник 20 декабря. 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T08:40+0300
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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в стране предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, и важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости."Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего, в решении вашей главной, приоритетной задачи: жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом. За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика", - сказал Путин в видеообращении с поздравлением работников органов безопасности, которое опубликовано на сайте телеканала "Звезда".По его словам, удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы.Он отметил, что "важно и дальше действовать наступательно и эффективно". "При координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров. Среди других приоритетных задач - продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей", - добавил президент.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/fsb-zaderzhala-trekh-ukrainskikh-shpionov-odin-iz-nikh-gotovil-terakt-1036565718.html
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новости, россия, теракты

Более 30 терактов предотвратили в России в 2021 году

08:40 20.12.2021 (обновлено: 10:12 20.12.2021)
© Sputnik / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкШеврон на форме пограничника на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины.
Шеврон на форме пограничника на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Владислав Сергиенко
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Сотрудники органов безопасности отмечают свой профессиональный праздник 20 декабря.
СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в стране предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, и важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего, в решении вашей главной, приоритетной задачи: жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом. За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика", - сказал Путин в видеообращении с поздравлением работников органов безопасности, которое опубликовано на сайте телеканала "Звезда".
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По его словам, удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы.

За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов. А количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки. Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много.

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Владимир Путин
Президент России
Он отметил, что "важно и дальше действовать наступательно и эффективно".
"При координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров. Среди других приоритетных задач - продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей", - добавил президент.
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