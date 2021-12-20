https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/bolee-30-teraktov-predotvratili-v-rossii-v-2021-godu-1036833953.html

Более 30 терактов предотвратили в России в 2021 году

Более 30 терактов предотвратили в России в 2021 году

Сотрудники органов безопасности отмечают свой профессиональный праздник 20 декабря. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T08:40+0300

2021-12-20T08:40+0300

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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в стране предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, и важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости."Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего, в решении вашей главной, приоритетной задачи: жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом. За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика", - сказал Путин в видеообращении с поздравлением работников органов безопасности, которое опубликовано на сайте телеканала "Звезда".По его словам, удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы.Он отметил, что "важно и дальше действовать наступательно и эффективно". "При координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров. Среди других приоритетных задач - продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей", - добавил президент.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/fsb-zaderzhala-trekh-ukrainskikh-shpionov-odin-iz-nikh-gotovil-terakt-1036565718.html

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