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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Глава МВД Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации и соблюдать порядок
Глава МВД Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации и соблюдать порядок
Митинг оппозиции запланирован на 21 декабря на площади у Абхазского драмтеатра в Сухуме. 20.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба призвал граждан не участвовать в незаконных собраниях и предупредил организаторов несанкционированного митинга оппозиции об ответственности. Бутба отметил, что законность и правопорядок - основные принципы правового государства, обеспечивающего безопасность каждого гражданина и защиту его интересов, чести и достоинства.Он добавил, что сегодня МВД Абхазии проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к закону и конституционному строю и все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера, будут пресекаться в целях обеспечения общественной безопасности. "Ситуация, когда некоторыми членами нашего общества умышленно предоставляется неполная и зачастую искаженная информация с целью манипулирования общественным мнением, может привести к противоправным действиям и массовым беспорядкам. В связи с чем, предупреждаем организаторов несанкционированного митинга об ответственности за возможные последствия. Обращаюсь к гражданам страны с просьбой не участвовать в незаконных митингах, не предпринимать действия, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии", - говорится в обращении Бутба.Глава МВД призвал граждан не поддаваться на провокации, "максимально анализировать поступающую информацию и соблюдать законность и порядок".Личный состав МВД Абхазии ориентирован на четкое исполнение своих служебных обязанностей - обеспечение правопорядка в стране и безопасности наших граждан, резюмировал Бутба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/aslan-bzhaniya-obratilsya-k-grazhdanam-nakanune-mitinga-oppozitsii--1036845070.html
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новости, мвд абхазии

Глава МВД Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации и соблюдать порядок

22:30 20.12.2021
© Foto / МВД Абхазии Вальтер Бутба
Вальтер Бутба - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2021
© Foto / МВД Абхазии
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Митинг оппозиции запланирован на 21 декабря на площади у Абхазского драмтеатра в Сухуме.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба призвал граждан не участвовать в незаконных собраниях и предупредил организаторов несанкционированного митинга оппозиции об ответственности.
Бутба отметил, что законность и правопорядок - основные принципы правового государства, обеспечивающего безопасность каждого гражданина и защиту его интересов, чести и достоинства.
Он добавил, что сегодня МВД Абхазии проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к закону и конституционному строю и все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера, будут пресекаться в целях обеспечения общественной безопасности.
"Ситуация, когда некоторыми членами нашего общества умышленно предоставляется неполная и зачастую искаженная информация с целью манипулирования общественным мнением, может привести к противоправным действиям и массовым беспорядкам. В связи с чем, предупреждаем организаторов несанкционированного митинга об ответственности за возможные последствия. Обращаюсь к гражданам страны с просьбой не участвовать в незаконных митингах, не предпринимать действия, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии", - говорится в обращении Бутба.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2021
В Абхазии
Аслан Бжания обратился к гражданам накануне митинга оппозиции
20:26
Глава МВД призвал граждан не поддаваться на провокации, "максимально анализировать поступающую информацию и соблюдать законность и порядок".
Личный состав МВД Абхазии ориентирован на четкое исполнение своих служебных обязанностей - обеспечение правопорядка в стране и безопасности наших граждан, резюмировал Бутба.
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