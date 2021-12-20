https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/glava-mvd-abkhazii-prizval-grazhdan-ne-poddavatsya-na-provokatsii-i-soblyudat-poryadok-1036846495.html

Глава МВД Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации и соблюдать порядок

Глава МВД Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации и соблюдать порядок

Митинг оппозиции запланирован на 21 декабря на площади у Абхазского драмтеатра в Сухуме. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба призвал граждан не участвовать в незаконных собраниях и предупредил организаторов несанкционированного митинга оппозиции об ответственности. Бутба отметил, что законность и правопорядок - основные принципы правового государства, обеспечивающего безопасность каждого гражданина и защиту его интересов, чести и достоинства.Он добавил, что сегодня МВД Абхазии проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к закону и конституционному строю и все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера, будут пресекаться в целях обеспечения общественной безопасности. "Ситуация, когда некоторыми членами нашего общества умышленно предоставляется неполная и зачастую искаженная информация с целью манипулирования общественным мнением, может привести к противоправным действиям и массовым беспорядкам. В связи с чем, предупреждаем организаторов несанкционированного митинга об ответственности за возможные последствия. Обращаюсь к гражданам страны с просьбой не участвовать в незаконных митингах, не предпринимать действия, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии", - говорится в обращении Бутба.Глава МВД призвал граждан не поддаваться на провокации, "максимально анализировать поступающую информацию и соблюдать законность и порядок".Личный состав МВД Абхазии ориентирован на четкое исполнение своих служебных обязанностей - обеспечение правопорядка в стране и безопасности наших граждан, резюмировал Бутба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/aslan-bzhaniya-obratilsya-k-grazhdanam-nakanune-mitinga-oppozitsii--1036845070.html

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