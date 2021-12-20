https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/aslan-bzhaniya-obratilsya-k-grazhdanam-nakanune-mitinga-oppozitsii--1036845070.html

Аслан Бжания обратился к гражданам накануне митинга оппозиции

Аслан Бжания обратился к гражданам накануне митинга оппозиции

Митинг оппозиционных сил назначен на 21 декабря на площади у Абхазского драмтеатра в столице Абхазии. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

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аслан бжания

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания сделал обращение к гражданам накануне митинга оппозиции, который запланирован в Сухуме 21 декабря. Глава государства предостерег граждан от незаконных действий и призвал к открытому диалогу. Текст обращения опубликован на официальном сайте президента Абхазии."Уважаемые соотечественники, как вы знаете, представители некоторых оппозиционных организаций намерены завтра провести несанкционированный митинг в Сухуме. Конституция и законы Республики Абхазия дают гражданам и общественно-политическим организациям право на открытое высказывание своего мнения, выражения определенной позиции по любому вопросу, в том числе право на выражение недовольства действиями властей. Однако, все это четко регламентируются законодательством, нарушать которое нельзя", - говорится в обращении президента.Бжания отметил, что руководство Абхазии признает наличие проблем и нерешенных вопросов, но они не дают оснований для дестабилизации внутриполитической ситуации."Мы признаем наличие проблем, нерешенных вопросов, но не считаем их основанием для подрыва хрупкой стабильности в государстве. И потому предостерегаем всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия. Правоохранительные органы будут пресекать нарушение закона", - отметил президентБжания добавил, что выступает за открытый и конструктивный диалог, готов к обсуждению всех проблемных вопросов, но только в цивилизованном русле, не подвергая опасности страну.Глава государства подчеркнул, что уходящий год был наполнен трудностями в связи с пандемией, и они тяжело отразились как на здоровье и жизни людей, так и на социально-экономическом положении и в целом на жизнедеятельности государства."Основные бюджетные средства были перенаправлены на борьбу с эпидемией, на поддержание системы здравоохранения. В этой связи, разумеется, пострадали другие отрасли – они недополучили запланированных средств", - пояснил Бжания. При этом, несмотря на трудности, в результате работы правительства и органов местного самоуправления удалось добиться профицита бюджета, отметил президент. Он поблагодарил Россию и зарубежную абхазскую диаспору за помощь в развитии Абхазии.

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новости, аслан бжания