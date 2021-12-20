https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/inal-ardzinba-i-sergey-lavrov-obmenyalis-pamyatnymi-podarkami-1036844231.html

Инал Ардзинба и Сергей Лавров обменялись памятными подарками

Инал Ардзинба и Сергей Лавров обменялись памятными подарками

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обменялись памятными подарками после официальной части двусторонних... 20.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обменялись памятными подарками после официальной части двусторонних переговоров в Сочи 20 декабря.Глава внешнеполитического ведомства Абхазии подарил своему российскому коллеге национальный музыкальный инструмент ачамгур ручной работы абхазского мастера. Лавров же подарил Ардзинба гравюру с изображением здания МИД России.Министры иностранных дел обсудили в понедельник широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки. Также в понедельник глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым. Ардзинба и Медоев отметили поступательную динамику развития союзнических отношений между Российской Федерацией и молодыми республиками Закавказья.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/inal-ardzinba-i-sergey-lavrov-obsudili-klyuchevye-voprosy-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniy-1036841950.html

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