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Инал Ардзинба и Сергей Лавров обменялись памятными подарками
Инал Ардзинба и Сергей Лавров обменялись памятными подарками
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обменялись памятными подарками после официальной части двусторонних... 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T19:37+0300
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обменялись памятными подарками после официальной части двусторонних переговоров в Сочи 20 декабря.Глава внешнеполитического ведомства Абхазии подарил своему российскому коллеге национальный музыкальный инструмент ачамгур ручной работы абхазского мастера. Лавров же подарил Ардзинба гравюру с изображением здания МИД России.Министры иностранных дел обсудили в понедельник широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки. Также в понедельник глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым. Ардзинба и Медоев отметили поступательную динамику развития союзнических отношений между Российской Федерацией и молодыми республиками Закавказья.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/inal-ardzinba-i-sergey-lavrov-obsudili-klyuchevye-voprosy-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniy-1036841950.html
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новости, сергей лавров, мид абхазии, инал ардзинба
Инал Ардзинба и Сергей Лавров обменялись памятными подарками
19:37 20.12.2021 (обновлено: 19:42 20.12.2021)
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обменялись памятными подарками после официальной части двусторонних переговоров в Сочи 20 декабря.
Глава внешнеполитического ведомства Абхазии подарил своему российскому коллеге национальный музыкальный инструмент ачамгур ручной работы абхазского мастера. Лавров же подарил Ардзинба гравюру с изображением здания МИД России.
Министры иностранных дел обсудили в понедельник широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки.
Также в понедельник глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым. Ардзинба и Медоев отметили поступательную динамику развития союзнических отношений между Российской Федерацией и молодыми республиками Закавказья.