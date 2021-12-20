https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/karantin-v-tkuarchalskom-rayone-planiruyut-prodlit-epidsituatsiya-ukhudshilas-1036839552.html
Карантин в Ткуарчалском районе планируют продлить, эпидситуация ухудшилась
Карантин в Ткуарчалском районе планируют продлить, эпидситуация ухудшилась
Карантин был введен в Ткуарчалском районе с 13 по 20 декабря из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу. 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T14:42+0300
2021-12-20T14:42+0300
2021-12-20T14:58+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Карантин в Ткуарчалском районе рекомендуем продлить, за неделю ситуация ухудшилась, рассказала в интервью радио Sputnik главврач Ткурачалской ЦРБ Лали Гаргулия. "За неделю ситуация ухудшилась, более 120 положительных пациентов. Из-за того что были проведены свадьбы, похороны, не соблюдаются меры самозащиты. С утра уже сдали ПЦР 59 человек", – сказала Гаргулия.Люди самовольно проводят мероприятия, правоохранительным органам нужно принять меры, чтобы привлечь их к ответственности, подчеркнула она.По словам Гаргулия, решение о продлении карантина будет принимать оперштаб в понедельник, насколько его продлят, будет зависеть от эпидситуации.За прошедшую неделю четверо пациентов были отправлены в Гудаутский ковидный госпиталь, есть пациенты, которые быстро тяжелеют, клиническая картина плохая, отметила главврач Ткуарчалской ЦРБ.До конца недели приемный покой и поликлинику планируется перевести в основной корпус реконструированной больницы Ткуарчала, чтобы в старом здании развернуть еще койки для ковид-пациентов.Районная ЦРБ обеспечена медикаментами и расходными материалами, персонал пока справляется, задействовали медсестер из других отделений, отметила Гаргулия.В Ткуарчалском районе на сегодня провакцинировано 586 человек, 501 двухкомпонентным "Спутник V". Темпы вакцинации снизились, добавила главврач.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/lokdaun-obyavlen-v-tkuarchalskom-rayone-1036724064.html
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новости, ткуарчальский район
Карантин в Ткуарчалском районе планируют продлить, эпидситуация ухудшилась
14:42 20.12.2021 (обновлено: 14:58 20.12.2021)
Карантин был введен в Ткуарчалском районе с 13 по 20 декабря из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу.
СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Карантин в Ткуарчалском районе рекомендуем продлить, за неделю ситуация ухудшилась, рассказала в интервью радио Sputnik главврач Ткурачалской ЦРБ Лали Гаргулия.
"За неделю ситуация ухудшилась, более 120 положительных пациентов. Из-за того что были проведены свадьбы, похороны, не соблюдаются меры самозащиты. С утра уже сдали ПЦР 59 человек", – сказала Гаргулия.
Люди самовольно проводят мероприятия, правоохранительным органам нужно принять меры, чтобы привлечь их к ответственности, подчеркнула она.
По словам Гаргулия, решение о продлении карантина будет принимать оперштаб в понедельник, насколько его продлят, будет зависеть от эпидситуации.
За прошедшую неделю четверо пациентов были отправлены в Гудаутский ковидный госпиталь, есть пациенты, которые быстро тяжелеют, клиническая картина плохая, отметила главврач Ткуарчалской ЦРБ.
"Стационар районной больницы рассчитан на 15 коек, но мы поставили 18 коек, (три в коридоре - прим.). Это пациенты средней степени тяжести, тяжелых мы отправляем в госпиталь или инфекционную больницу. Сейчас 45 человек на дневном стационаре", – рассказала Гаргулия.
До конца недели приемный покой и поликлинику планируется перевести в основной корпус реконструированной больницы Ткуарчала, чтобы в старом здании развернуть еще койки для ковид-пациентов.
Районная ЦРБ обеспечена медикаментами и расходными материалами, персонал пока справляется, задействовали медсестер из других отделений, отметила Гаргулия.
В Ткуарчалском районе на сегодня провакцинировано 586 человек, 501 двухкомпонентным "Спутник V". Темпы вакцинации снизились, добавила главврач.