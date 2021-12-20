https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/khvoynye-brigady-kak-v-abkhazii-sledyat-za-vyrubkoy-elok-1036836589.html

"Хвойные" бригады: как в Абхазии следят за вырубкой елок

"Хвойные" бригады: как в Абхазии следят за вырубкой елок

В преддверии Нового года в Абхазии приступили к продаже живых елей и пихт. В интервью Sputnik эксперт рассказала, как контролируется незаконная вырубка и... 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T12:12+0300

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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. В 2021 году в Абхазии снизилось количество нарушений правил по вырубке елей и пихт на территории республики к Новому году, рассказала в интервью радио Sputnik начальник отдела лесного хозяйства Государственного управления лесного хозяйства Абхазии Лаура Тарба.Ежегодно Кабинет министров Абхазии выпускает постановление о запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников. В этом году такого постановления пока нет, но, как сообщили в пресс-службе Кабмина, ожидается, что выйдет.По словам Тарба, несмотря на то, что официального документа пока нет, дежурные бригады лесничих по всей Абхазии следят за тем, чтобы люди не рубили ели и пихты.Больше всего нарушителей правил интересует кавказская пихта, которую зачастую выдают за ель, объяснила Тарба."В основном елки, которые продают по республике, привозят из российских питомников, но и оттуда пихту нельзя привозить, только с корнями. Такое правило введено, чтобы продавцы не продавали их под видом местных деревьев или наоборот", – сказал Тарба.Как объяснила эксперт, чаще всего браконьеры охотятся за пихтой и елью у горы Мамзыщха, в предгорьях сел Ачандара и Калдахуара, где также дежурят бригады."Бывает сложно контролировать ситуацию, потому что люди находят пути обхода – вывозят елки на лошадях, чтобы не выезжать на трассу на машинах. Бывают конфликтные ситуации, когда дежурные бригады пытаются отнять ели, люди начинают сопротивляться. Ждем и надеемся, что пойдет снег в горах, и это станет препятствием для нарушителей", – добавила она.По словам Тарба, в Абхазии еще ни разу не привлекались к административной или уголовной ответственности за вырубку деревьев. У правонарушителей лишь отбирают "товар" и даже не штрафуют их.Снижение числа правонарушений Тарба связывает с возросшей сознательностью населения и возможным приростом финансовых возможностей людей, которые уже не рассматривают продажу елок и пихт как один из источников дохода.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201222/Zagotovku-eley-i-pikht-k-novogodnim-prazdnikam-zapretili-v-Abkhazii-1031505564.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/bez-prazdnika-ne-ostavim-kak-v-abkhazii-gotovyatsya-vstretit-novyy-god-1036827635.html

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новости, новый год, ели