https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/kiselev-rossiya-na-100-gotova-primenit-silu-esli-zapad-pereydet-krasnye-linii-1036843060.html

Киселев: Россия на 100% готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии"

Киселев: Россия на 100% готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии"

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Россия на 100% готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии", заявил телерадиокомпании Би-би-си гендиректор МИА "Россия... 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T18:33+0300

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Россия на 100% готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии", заявил телерадиокомпании Би-би-си гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале Россия 1 Дмитрий Киселев."Сто процентов. Потому что для России это вопрос жизни и смерти", - заявил Киселев на вопрос о том, готова ли Россия применить силу "для защиты этих "красных линий".Также Киселев призвал Запад не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее составляет четыре минуты.По его словам, Россия предлагает Западу не создавать угроз, иначе все превратятся в радиоактивный пепел.Седьмого декабря лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В МИД России заявили, что, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/rossii---pyaterka-ot-nato-novye-detali-razgovora-putina-i-baydena-1036686853.html

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