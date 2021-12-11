https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/rossii---pyaterka-ot-nato-novye-detali-razgovora-putina-i-baydena-1036686853.html

России - пятерка от НАТО: новые детали разговора Путина и Байдена

России - пятерка от НАТО: новые детали разговора Путина и Байдена

Онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена, проходивший в закрытом режиме, обрастает подробностями. Какими - читайте в материале Татьяны Мишиной и Дмитрия... 11.12.2021, Sputnik Абхазия

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Онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена, проходивший в закрытом режиме, обрастает подробностями. Какими - читайте в материале Татьяны Мишиной и Дмитрия Ермакова для РИА Новости.Несколько дней американский лидер обзванивал союзников. А в среду сообщил журналистам о подготовке встречи США и ведущих стран НАТО с Россией. Похоже, речь идет о новом формате "один плюс пять". Москва пока воздерживается от комментариев.Сделка, размен или уступкаПереговоры по видеосвязи Путина и Байдена состоялись 7 декабря. После этого президенты распорядились приступить к "предметным консультациям по чувствительным вопросам", в том числе о надежных и долгосрочных гарантиях безопасности, которых ждут в Москве.Уже на следующий день Байден сказал, что возможна встреча представителей России, США и еще четырех стран НАТО. Скорее всего, речь о Германии, Франции, Британии, Италии.Прояснить намерения американского президента и уточнить, готов ли он на "сделку или размен" в сфере безопасности, попросили спикера Белого дома Джен Псаки. От прямого ответа она уклонилась, но подчеркнула оборонительный характер альянса: "Нет агрессивных планов в отношении России, Байден передал это [Москве], лидеры НАТО передали это [властям России]. Каждый сделанный нами шаг представляет собой защитные меры, необходимые для обороны союзников".До и после беседы с Путиным Байден звонил в Париж, согласовывал позицию с руководителями Евросоюза. Это было полезно, отметил президент Франции Эммануэль Макрон, но на следующей неделе он сам поговорит с российским лидером. А пока указывает, что усилия Байдена по Украине не означают отказ от "нормандского формата".Продолжать диалог с Москвой призвала и глава германского МИД Анналена Бербок. Причем в рамках Совета Россия — НАТО.На восточном фланге — тревогаОднако восточноевропейские страны восприняли это в штыки. "Одно из правительств в ярости и требует немедленных разъяснений того, что именно планирует президент Байден", — передавало агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов, попросивших их не называть.В четверг Байден провел телефонные переговоры одновременно со всей "Бухарестской девяткой" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония). Разъяснил им свою позицию и пообещал разместить дополнительные войска альянса в случае опасности. "Но сегодня, завтра или через месяц — в телефонном разговоре это, разумеется, не обсуждалось", — пояснил президент Эстонии.Несколько раз упоминали пятую статью Устава НАТО (вооруженное нападение на одну или несколько стран — членов альянса будет рассматриваться как атака на весь блок. — Прим. ред.). "Байден подчеркнул, что исполнение этого пункта — его священный долг. Он повторил это несколько раз", — рассказывал один из дипломатов.Тогда же, в четверг, Байден поговорил с президентом Украины. Заверил, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны, и убеждал, что никакие решения по Украине не могут приниматься без Киева. Пообещал помощь в реализации минских договоренностей."Лидеры призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия — лучший способ добиться значительного прогресса в разрешении конфликта", — отмечает Белый дом.По итогам этой беседы организовали даже специальный брифинг для журналистов. Псаки спросили, почему разговор с Зеленским состоялся через два дня после беседы с Путиным и позже переговоров с европейскими лидерами, если речь "о вопросе, который так непосредственно касается Украины". У президента "много других дел в повестке, в том числе внутриполитических", ответила представитель Белого дома.И все же разговор с президентом Зеленским был "очень теплым" и продолжался около полутора часов. "Я знаю, что в прессе подняли много шума по поводу того, были уступки или нет. Скажу предельно ясно — не было", — подчеркнула Псаки.Вместе с тем, если верить публикации агентства Associated Press, представители Госдепа заявили Украине, что ее членство в НАТО вряд ли одобрят в ближайшее десятилетие. При этом, как отмечает AP, перед американским лидером стоит задача побудить Киев принять некоторые аспекты ситуации, сложившейся на востоке страны.Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, например, предполагает, что Вашингтон попросит "сделать некоторые шаги вперед" по Донбассу. Речь может идти об автономии.Дать время экспертамВ Кремле тем временем предпочитают не "забегать вперед". Говоря о предложениях по итогам саммита, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил: "<…> Пока мы концентрируемся на подготовке основных тезисов нашей концептуальной позиции". Как именно будет называться рабочая группа, на его взгляд, неважно.Нет и четкого понимания, кто будет участвовать со стороны США и задействуют ли других представителей НАТО."Давайте дадим нашим экспертам какое-то время для того, чтобы поделиться с вами не просто лозунгами, а конкретными фактами и результатами их работы. Мы это обязательно сделаем, но дайте чуть больше времени", — заявила журналистам представитель МИД Мария Захарова.Однако уже ясно, что Москва не будет предлагать НАТО закрепить за определенными странами постоянный нейтральный статус, чтобы не допустить расширения альянса на восток. "Нет, мы ведем вопрос к тому, что нам в России нужны правовые гарантии нашей безопасности в глобальном смысле", — сказал замглавы МИД Сергей Рябков.Проблемам признанаВ США развернулась определенная пропагандистская кампания, которая искажает то, что произошло на самом деле, отмечает российский политолог, бывший ректор Института США и Канады РАН Сергей Рогов. В американских СМИ, по его словам, упор на заявление Байдена о поддержке Украины, в том числе и вооружениями. Особенно выделяется угроза дополнительных санкций."А ведь сам факт обсуждения главами России и США украинского вопроса имеет большое значение, — отмечает эксперт. — Нынешняя администрация понимает, что решение кризиса находится не в сфере российско-украинских переговоров, как того требует Киев, а лежит между Вашингтоном и Москвой. Очень важный момент, который почти не упоминают американские средства массовой информации, — руководство США выразило готовность обсуждать российскую озабоченность безопасностью. Не помню, когда последний раз Соединенные Штаты публично признавали, что у России могут быть интересы в этой области".На это указывает и директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов: "Заявление Байдена, которое привлекло всеобщее внимание, — анонс встречи пятерки НАТО с Россией. Если воспринимать буквально, это означает, что проблему с европейской безопасностью наконец признали. Раньше предпочитали говорить только о России, которая якобы ведет себя неправильно".Но, на взгляд Лукьянова, эта инициатива уже натолкнулась на системное сопротивление внутри США. Рогов с этим согласен: "Естественно, американский президент подвергается нападкам со стороны республиканцев да и целого ряда деятелей из его собственной партии за проявленную им якобы мягкость. И пока неясно, насколько у Байдена толстая кожа, чтобы выдержать такой напор".Однако публичное признание необходимости выполнения Минских соглашений, которые саботирует Киев, уже хороший сигнал. А значит, вскоре оживет и "нормандский формат".

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