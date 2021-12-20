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https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-21-dekabrya-1036840975.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник по-прежнему будет находиться в зоне влияния холодных атмосферных фронтов с северо-запада. 20.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Во вторник, 21 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, временами переходящий в сильный ливневый, в предгорьях дождь со снегом, в горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, местами в порывах до 11-16 метров в секундуТемпература воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 декабря

16:25 20.12.2021 (обновлено: 16:29 20.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Облака в пасмурную погоду
Облака в пасмурную погоду - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник по-прежнему будет находиться в зоне влияния холодных атмосферных фронтов с северо-запада.
СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Во вторник, 21 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, временами переходящий в сильный ливневый, в предгорьях дождь со снегом, в горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, местами в порывах до 11-16 метров в секунду
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
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