https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-21-dekabrya-1036840975.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник по-прежнему будет находиться в зоне влияния холодных атмосферных фронтов с северо-запада. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Во вторник, 21 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, временами переходящий в сильный ливневый, в предгорьях дождь со снегом, в горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, местами в порывах до 11-16 метров в секундуТемпература воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии