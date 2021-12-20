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https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/trebovaniya-po-zaseleniyu-v-oteli-kubani-uzhestochat-s-30-dekabrya-1036837383.html
Требования по заселению в отели Кубани ужесточат с 30 декабря
Требования по заселению в отели Кубани ужесточат с 30 декабря
Размещение в регионе будет доступно только для привитых или переболевших коронавирусом. 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T12:44+0300
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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Власти Краснодарского края объявили, что с 30 декабря нельзя будет заселиться в гостиницу без QR-кода о вакцинации от CОVID-19 или справки о перенесенном заболевании, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. До этой даты есть возможность заселиться в отель, предоставив ПЦР-тест и подписав добровольное согласие на прививку, которую нужно сделать в течение 72 часов, обратившись в пункт вакцинации самостоятельно.По оценке министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марии Золотухиной, доля таких клиентов составляет 1-2% от общего туристического потока в край.С 30 декабря требования по заселению в отели в Краснодарском крае изменятся: с этого дня размещение в регионе будет доступно только для привитых или переболевших.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/sanatorii-kubani-sostavili-programmy-postkovidnoy-reabilitatsii-1036687784.html
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новости, россия, туризм

Требования по заселению в отели Кубани ужесточат с 30 декабря

12:44 20.12.2021 (обновлено: 12:50 20.12.2021)
© Sputnik / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт в Красной поляне
Горнолыжный курорт в Красной поляне - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Владимир Сергеев
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Размещение в регионе будет доступно только для привитых или переболевших коронавирусом.
СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Власти Краснодарского края объявили, что с 30 декабря нельзя будет заселиться в гостиницу без QR-кода о вакцинации от CОVID-19 или справки о перенесенном заболевании, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
До этой даты есть возможность заселиться в отель, предоставив ПЦР-тест и подписав добровольное согласие на прививку, которую нужно сделать в течение 72 часов, обратившись в пункт вакцинации самостоятельно.
По оценке министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марии Золотухиной, доля таких клиентов составляет 1-2% от общего туристического потока в край.
С 30 декабря требования по заселению в отели в Краснодарском крае изменятся: с этого дня размещение в регионе будет доступно только для привитых или переболевших.
Санатории Краснодарского края готовы принять отдыхающих - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2021
Санатории Кубани разработали программы постковидной реабилитации
11 декабря, 14:45
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12:44Требования по заселению в отели Кубани ужесточат с 30 декабря
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