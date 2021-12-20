https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/trebovaniya-po-zaseleniyu-v-oteli-kubani-uzhestochat-s-30-dekabrya-1036837383.html

Требования по заселению в отели Кубани ужесточат с 30 декабря

Требования по заселению в отели Кубани ужесточат с 30 декабря

Размещение в регионе будет доступно только для привитых или переболевших коронавирусом. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T12:44+0300

2021-12-20T12:44+0300

2021-12-20T12:50+0300

новости

россия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102269/59/1022695984_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_b5fced0c4411dc128e6414efb63cdddf.jpg

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Власти Краснодарского края объявили, что с 30 декабря нельзя будет заселиться в гостиницу без QR-кода о вакцинации от CОVID-19 или справки о перенесенном заболевании, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. До этой даты есть возможность заселиться в отель, предоставив ПЦР-тест и подписав добровольное согласие на прививку, которую нужно сделать в течение 72 часов, обратившись в пункт вакцинации самостоятельно.По оценке министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марии Золотухиной, доля таких клиентов составляет 1-2% от общего туристического потока в край.С 30 декабря требования по заселению в отели в Краснодарском крае изменятся: с этого дня размещение в регионе будет доступно только для привитых или переболевших.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/sanatorii-kubani-sostavili-programmy-postkovidnoy-reabilitatsii-1036687784.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, туризм