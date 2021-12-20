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ВОЗ: "омикрон" распространяется быстрее и заражает привитых и выздоровевших
ВОЗ: "омикрон" распространяется быстрее и заражает привитых и выздоровевших
Случаев смерти после заражения омикрон-штаммом коронавируса пока не зарегистрировано. 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T19:05+0300
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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Появились значительные подтверждения, что штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, количество смертей от COVID-19 в 2021 году превышает 3,3 миллиона человек, что больше, чем количество смертей в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.Впервые омикрон-штамм коронавируса был выявлен в 20-х числах ноября в Ботсване и ЮАР и затем распространился по миру. В России зарегистрировано 25 случаев "омикрона", в Грузии - два.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/virusologi-otsenili-teoriyu-ob-iskusstvennom-proiskhozhdenii-omikrona-1036825201.html
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в мире, новости, коронавирус - 2021
ВОЗ: "омикрон" распространяется быстрее и заражает привитых и выздоровевших
19:05 20.12.2021 (обновлено: 19:08 20.12.2021)
Случаев смерти после заражения омикрон-штаммом коронавируса пока не зарегистрировано.
СУХУМ, 20 дек – Sputnik.
Появились значительные подтверждения, что штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости
.
"В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", - сказал гендиректор ВОЗ.
По его словам, количество смертей от COVID-19 в 2021 году превышает 3,3 миллиона человек, что больше, чем количество смертей в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.
Впервые омикрон-штамм коронавируса был выявлен в 20-х числах ноября в Ботсване и ЮАР и затем распространился по миру. В России зарегистрировано 25 случаев "омикрона", в Грузии - два.