https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/voz-omikron-rasprostranyaetsya-bystree-i-zarazhaet-privitykh-i-vyzdorovevshikh-1036843649.html

ВОЗ: "омикрон" распространяется быстрее и заражает привитых и выздоровевших

ВОЗ: "омикрон" распространяется быстрее и заражает привитых и выздоровевших

Случаев смерти после заражения омикрон-штаммом коронавируса пока не зарегистрировано. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T19:05+0300

2021-12-20T19:05+0300

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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Появились значительные подтверждения, что штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, количество смертей от COVID-19 в 2021 году превышает 3,3 миллиона человек, что больше, чем количество смертей в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.Впервые омикрон-штамм коронавируса был выявлен в 20-х числах ноября в Ботсване и ЮАР и затем распространился по миру. В России зарегистрировано 25 случаев "омикрона", в Грузии - два.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/virusologi-otsenili-teoriyu-ob-iskusstvennom-proiskhozhdenii-omikrona-1036825201.html

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в мире, новости, коронавирус - 2021