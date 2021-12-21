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Митингующие пришли к Парламенту и попытались прорвать кордон
Митингующие пришли к Парламенту и попытались прорвать кордон
В Сухуме проходит несанкционированный митинг оппозиции. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T17:48+0300
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аслан бжания
абхазия
оппозиция
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Митингующие пришли от Драмтеатра к Парламенту и попытались прорвать кордон.Ранее митингующие направили к президенту двух делегатов, лидера политической партии "ФНЕА" Аслана Барцыц и председателя РОО "Аруаа" Тимура Гулия, с требованием, чтобы президент вышел к протестующим. Барцыц сообщил по итогам встречи с президентом, что Аслан Бжания отказался выйти к протестующим. Делегатам было предложено обсудить все волнующие вопросы в общем формате. При этом президент отметил, что не готов вести диалог со всеми членами Народно-патриотического союза Абхазии.На встрече присутствовали премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Алхас Квициниа и глава ГСО Дмитрий Дбар.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/lichnyy-sostav-mvd-abkhazii-obespechivaet-bezopasnost-u-kompleksa-pravitelstvennykh-zdaniy-1036854328.html
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аслан бжания, абхазия, оппозиция

Митингующие пришли к Парламенту и попытались прорвать кордон

17:48 21.12.2021 (обновлено: 18:36 21.12.2021)
© SputnikМитинг у здания парламента
Митинг у здания парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
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В Сухуме проходит несанкционированный митинг оппозиции.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Митингующие пришли от Драмтеатра к Парламенту и попытались прорвать кордон.
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Ранее митингующие направили к президенту двух делегатов, лидера политической партии "ФНЕА" Аслана Барцыц и председателя РОО "Аруаа" Тимура Гулия, с требованием, чтобы президент вышел к протестующим.
Барцыц сообщил по итогам встречи с президентом, что Аслан Бжания отказался выйти к протестующим.

"Мы получили такой ответ: "Я вас услышал, я уже в своих обращениях, во вчерашнем обращении, свою позицию высказал и мне нет необходимости идти на митинг", – сообщил Барцыц.

Делегатам было предложено обсудить все волнующие вопросы в общем формате. При этом президент отметил, что не готов вести диалог со всеми членами Народно-патриотического союза Абхазии.
На встрече присутствовали премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Алхас Квициниа и глава ГСО Дмитрий Дбар.
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