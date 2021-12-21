https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/chast-mitinguyuschikh-napravilas-k-parlamentu-i-pytaetsya-prorvat-kordon-1036857314.html

Митингующие пришли к Парламенту и попытались прорвать кордон

Митингующие пришли к Парламенту и попытались прорвать кордон

В Сухуме проходит несанкционированный митинг оппозиции. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-21T17:48+0300

2021-12-21T17:48+0300

2021-12-21T18:36+0300

аслан бжания

абхазия

оппозиция

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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Митингующие пришли от Драмтеатра к Парламенту и попытались прорвать кордон.Ранее митингующие направили к президенту двух делегатов, лидера политической партии "ФНЕА" Аслана Барцыц и председателя РОО "Аруаа" Тимура Гулия, с требованием, чтобы президент вышел к протестующим. Барцыц сообщил по итогам встречи с президентом, что Аслан Бжания отказался выйти к протестующим. Делегатам было предложено обсудить все волнующие вопросы в общем формате. При этом президент отметил, что не готов вести диалог со всеми членами Народно-патриотического союза Абхазии.На встрече присутствовали премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Алхас Квициниа и глава ГСО Дмитрий Дбар.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/lichnyy-sostav-mvd-abkhazii-obespechivaet-bezopasnost-u-kompleksa-pravitelstvennykh-zdaniy-1036854328.html

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аслан бжания, абхазия, оппозиция