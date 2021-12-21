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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/lichnyy-sostav-mvd-abkhazii-obespechivaet-bezopasnost-u-kompleksa-pravitelstvennykh-zdaniy-1036854328.html
Личный состав МВД Абхазии обеспечивает безопасность у комплекса правительственных зданий
Личный состав МВД Абхазии обеспечивает безопасность у комплекса правительственных зданий
Меры обеспечения общественного порядка усилены в связи с проведением несанкционированного митинга в Сухуме. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T15:19+0300
2021-12-21T15:29+0300
в абхазии
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оппозиция
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Общественный порядок обеспечивается личным составом Министерства внутренних дел Абхазии, который несет службу у комплекса правительственных зданий, заявил руководитель УОП МВД Абхазии Лоу Инал-ипа.Он отметил, что на постах ГАИ несут службу сотрудники милиции и проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. В Сухуме на площади перед Драмтеатром проходит несанкционированный митинг оппозиции. Перед зданием Администрации президента собрались сторонники действующей власти. С утра во вторник была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.20 декабря президент Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам страны с призывом воздержаться от участия в митинге. Глава государства предостерег население от незаконных действий и призвал к открытому диалогу.Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба и председатель СГБ Роберт Киут также призвали граждан не участвовать в митинге и отметили, что правоохранительные органы будут пресекать противоправные действия.Последняя протестная акция оппозиции состоялась в Сухуме 4 ноября. Митинг длился чуть больше пяти часов. По итогам была оглашена резолюция, в которой митингующие потребовали отставки президента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/storonniki-aslana-bzhaniya-sobralis-pered-administratsiey-prezidenta-1036853402.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/miting-oppozitsii-nachalsya-na-naberezhnoy-sukhuma--1036852898.html
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политика, оппозиция, сухум

Личный состав МВД Абхазии обеспечивает безопасность у комплекса правительственных зданий

15:19 21.12.2021 (обновлено: 15:29 21.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Обстановка у здания администрации Президента
Обстановка у здания администрации Президента - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Меры обеспечения общественного порядка усилены в связи с проведением несанкционированного митинга в Сухуме.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Общественный порядок обеспечивается личным составом Министерства внутренних дел Абхазии, который несет службу у комплекса правительственных зданий, заявил руководитель УОП МВД Абхазии Лоу Инал-ипа.
Он отметил, что на постах ГАИ несут службу сотрудники милиции и проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.

"Мероприятия направлены на выявление и пресечение административных правонарушений и недопущение массовых беспорядков", – сказал Инал-ипа.

В Сухуме на площади перед Драмтеатром проходит несанкционированный митинг оппозиции. Перед зданием Администрации президента собрались сторонники действующей власти.
Обстановка у здания администрации Президента - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
Сторонники Аслана Бжания собрались перед Администрацией президента
14:49
С утра во вторник была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.
20 декабря президент Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам страны с призывом воздержаться от участия в митинге. Глава государства предостерег население от незаконных действий и призвал к открытому диалогу.
Митинг у здания Государственного драматического театра - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
В Абхазии
Митинг оппозиции начался на набережной Сухума
14:43
Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба и председатель СГБ Роберт Киут также призвали граждан не участвовать в митинге и отметили, что правоохранительные органы будут пресекать противоправные действия.
Последняя протестная акция оппозиции состоялась в Сухуме 4 ноября. Митинг длился чуть больше пяти часов. По итогам была оглашена резолюция, в которой митингующие потребовали отставки президента.
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