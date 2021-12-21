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Личный состав МВД Абхазии обеспечивает безопасность у комплекса правительственных зданий
Личный состав МВД Абхазии обеспечивает безопасность у комплекса правительственных зданий
Меры обеспечения общественного порядка усилены в связи с проведением несанкционированного митинга в Сухуме. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T15:19+0300
2021-12-21T15:19+0300
2021-12-21T15:29+0300
в абхазии
политика
оппозиция
сухум
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Общественный порядок обеспечивается личным составом Министерства внутренних дел Абхазии, который несет службу у комплекса правительственных зданий, заявил руководитель УОП МВД Абхазии Лоу Инал-ипа.Он отметил, что на постах ГАИ несут службу сотрудники милиции и проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. В Сухуме на площади перед Драмтеатром проходит несанкционированный митинг оппозиции. Перед зданием Администрации президента собрались сторонники действующей власти. С утра во вторник была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.20 декабря президент Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам страны с призывом воздержаться от участия в митинге. Глава государства предостерег население от незаконных действий и призвал к открытому диалогу.Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба и председатель СГБ Роберт Киут также призвали граждан не участвовать в митинге и отметили, что правоохранительные органы будут пресекать противоправные действия.Последняя протестная акция оппозиции состоялась в Сухуме 4 ноября. Митинг длился чуть больше пяти часов. По итогам была оглашена резолюция, в которой митингующие потребовали отставки президента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/storonniki-aslana-bzhaniya-sobralis-pered-administratsiey-prezidenta-1036853402.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/miting-oppozitsii-nachalsya-na-naberezhnoy-sukhuma--1036852898.html
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политика, оппозиция, сухум
Личный состав МВД Абхазии обеспечивает безопасность у комплекса правительственных зданий
15:19 21.12.2021 (обновлено: 15:29 21.12.2021)
Меры обеспечения общественного порядка усилены в связи с проведением несанкционированного митинга в Сухуме.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Общественный порядок обеспечивается личным составом Министерства внутренних дел Абхазии, который несет службу у комплекса правительственных зданий, заявил руководитель УОП МВД Абхазии Лоу Инал-ипа.
Он отметил, что на постах ГАИ несут службу сотрудники милиции и проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.
"Мероприятия направлены на выявление и пресечение административных правонарушений и недопущение массовых беспорядков", – сказал Инал-ипа.
В Сухуме на площади перед Драмтеатром проходит несанкционированный митинг оппозиции. Перед зданием Администрации президента собрались сторонники действующей власти.
С утра во вторник была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.
20 декабря президент Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам страны с призывом воздержаться от участия в митинге. Глава государства предостерег население от незаконных действий и призвал к открытому диалогу.
Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба и председатель СГБ Роберт Киут также призвали граждан не участвовать в митинге и отметили, что правоохранительные органы будут пресекать противоправные действия.
Последняя протестная акция оппозиции состоялась в Сухуме 4 ноября. Митинг длился
чуть больше пяти часов. По итогам была оглашена резолюция, в которой митингующие потребовали отставки президента.