https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/chislo-sluchaev-omikron-shtamma-v-rossii-dostiglo-30-1036849875.html

Число случаев омикрон-штамма в России достигло 30

Число случаев омикрон-штамма в России достигло 30

Всемирная организация здравоохранения признала омикрон-штамм "вызывающим озабоченность". 21.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Число случаев омикрон-штамма коронавируса в России достигло 30 человек, они в стабильном состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Минздрава Виктор Фисенко.Ранее сообщалось о 25 заразившихся этой вариацией коронавируса SARS-CoV-2.Штамм B.1.1.529 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – вероятно, зараженного ВИЧ.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/infektsionist-o-glavnoy-opasnosti-shtamma-omikron-dazhe-ne-dogadyvaetes--1036755286.html

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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19