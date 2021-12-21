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Число случаев омикрон-штамма в России достигло 30
Число случаев омикрон-штамма в России достигло 30
Всемирная организация здравоохранения признала омикрон-штамм "вызывающим озабоченность". 21.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Число случаев омикрон-штамма коронавируса в России достигло 30 человек, они в стабильном состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Минздрава Виктор Фисенко.Ранее сообщалось о 25 заразившихся этой вариацией коронавируса SARS-CoV-2.Штамм B.1.1.529 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – вероятно, зараженного ВИЧ.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/infektsionist-o-glavnoy-opasnosti-shtamma-omikron-dazhe-ne-dogadyvaetes--1036755286.html
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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Число случаев омикрон-штамма в России достигло 30

12:20 21.12.2021 (обновлено: 12:34 21.12.2021)
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТест на COVID-19
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Всемирная организация здравоохранения признала омикрон-штамм "вызывающим озабоченность".
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Число случаев омикрон-штамма коронавируса в России достигло 30 человек, они в стабильном состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Минздрава Виктор Фисенко.

"Около 30 человек, тяжелых нет", – сказал замминистра.

Ранее сообщалось о 25 заразившихся этой вариацией коронавируса SARS-CoV-2.
Тимаков - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2021
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Штамм B.1.1.529 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – вероятно, зараженного ВИЧ.

Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.
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